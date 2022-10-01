هاميلتون "افتقر للتماسك الكافي" من أجل إحراز قطب الانطلاق الأول له في 2022
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه "لم يمتلك التماسك" في محاولته الأخيرة في تصفيات سنغافورة لإحراز قطب الانطلاق الأول له هذا الموسم.
عانت مرسيدس بشكل كبير في 2022، لكنها أملت أن تحقق نتيجة أقوى على حلبة شوارع سنغافورة المليئة بالمنعطفات، وفي ظل إقامة التصفيات ضمن أجواء مبللة-جافة، فقد حرم ذلك الصانع الألماني من فرصة التألق.
لكن وبينما خرج زميله جورج راسل من القسم الثاني للتصفيات لينطلق غدًا من المركز الـ 11، فقد سجّل هاميلتون اللفة الأسرع في بداية القسم الحاسم من التصفيات وبدا ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول.
لن ومع تحسّن حالة المسار سريعًا، اضطرّ هاميلتون لأن يكتفي بالمركز الثالث بفارق 0.054 ثانية فقط خلف شارل لوكلير المتصدر و0.032 ثانية خلف سيرجيو بيريز.
"كنت أضغط بقوة كبيرة، كانت المنافسة قريبة جدًا جدًا" قال هاميلتون، مُضيفًا: "هؤلاء السائقون سريعون جدًا دومًا، لكنني ظننت أنه ربما مع لفة مثالية، رغم صعوبة القيام بها، قد نتمكن من المنافسة على المركز الأول".
وتابع: "لكنني لم أمتلك التماسك في اللفة الأخيرة. أنا ممتن للتواجد على الصف الثاني، وكذلك للفريق على مواصلة الضغط. آمُل أن نحظى بيوم أفضل غدًا".
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