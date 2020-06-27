هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"

أمسك إكليستون بزمام أمور الفئة الملكة لمدة 40 عامًا قبل خروجه من البطولة عندما تمّ الاستحواذ عليها من قِبَل ليبرتي ميديا في يناير/كانون الثاني 2017.

وقد بدأت الفورمولا واحد مؤخّرًا حملة جديدة لجعل الرياضة أكثر شمولًا، بينما أطلق هاميلتون بطل العالم 6 مرات - والسائق الوحيد من ذوي البشرة السمراء في تاريخ الفورمولا واحد - لجنته الخاصة لتحسين التنوّع العرقي في عالم رياضة السيارات.

هذا وصرّح إكليستون في لقاء مع شبكة "سي ان ان" بأنّه لا يعتقد بأنّ حملة هاميلتون "ستحقق أيّ شيء سيء أو جيّد للفورمولا واحد"، كما قال بأنّه "في العديد من الحالات، يكون أصحاب البشرة السمراء أكثر عنصرية من أصحاب البشرة البيضاء".

وقد أدانت الفورمولا واحد تلك التعليقات، وكشفت عن أنّ لقب إكليستون الشرفي كرئيس فخري للبطولة قد انتهت صلاحيته في يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

ومن خلال إنستاغرام ستوريز، ردّ هاميلتون على تعليقات إكليستون، لكنّه قال أنّه الآن بات يفهم سبب عدم تحرك الفورمولا واحد لمعالجة مشكلة التنوّع العرقي أو العنصرية خلال مسيرته في الفورمولا واحد التي بدأت في 2007.

"بيرني خارج الرياضة الآن ومن جيل مختلف، لكنّ ذلك خو الخاطئ في الأمر - التعليقات الجاهلة غير المتعلمة التي تظهر لنا الطريق الطويل الذي أمامنا كمجتمع قبل أن نبلغ مساواة حقيقية" كتب هاميلتون.

وأضاف: "الأمر منطقي تمامًا بالنسبة لي الآن كيف أنّ لا شيء قيل أو تم لجعل رياضتنا أكثر تنوعًا من الناحية العرقية أو لمعالجة الاعتداء العنصري الذي تعرضت له خلال مسيرتي".

وأكمل: "إذا كان الشخص الذي أدار الرياضة لعقود لديه ذلك الفهم الضئيل لتلك المشاكل العميقة في المجتمع التي نتعامل معها نحن أصحاب البشرة السمراء يوميًا، فكيف لنا أن نتوقّع أن يفهم كل الأشخاص الذين يعملون تحت إدراته. الإصلاح يبدأ دومًا من القمة".

يُشار إلى أن هاميلتون قد واجه ممارسات عنصريه تجاهه في بداية مسيرته في الفورمولا واحد، وكان من أبرزها في جائزة إسبانيا الكبرى موسم 2008 عندما سخر منه المشجّعون عبر وجه أسود وذلك في ظل توتر علاقة زمالته بمواطنهم فرناندو ألونسو في مكلارين.

وقد ذكر هاميلتون تلك الواقعة في بيان الإعلان عن لجنته الخاصة، قائلًا بأنّه "حارب الممارسات العنصرية خلال مسيرته في السباقات". في الوقت الذي صرّح فيه إكليستون في لقائه مع "سي ان ان" بأنّ "تفاجأ" من تأثّر السائق البريطاني من تلك الواقعة وأنّه "لم يظن بأنّها قد تؤثر عليه".

واختتم هاميلتون رسالته لمتابعيه على إنستاغرام بالتأكيد من جديد على رسالته الأخيرة لتحقيق تغيير طويل الأمد في رياضة السيارات.

فقال: "حان الوقت لإحداث تغيير. لن أتوقّف عن الضغط لتحقيق مستقبل شمولي لرياضتنا مع فرص متكافئة للجميع، لنحظى بعالم يوفّر فرصًا متساوية للأقلية".

واختتم: "سأواصل الاستعانة بصوتي لتمثيل أولئك الذين لا يملكون صوتًا مؤثرًا، وللتحدث بالنيابة عن هؤلاء الذين لا يجدون من يمثلهم من أجل توفير سبيل للحصول على فرصة في رياضتنا".