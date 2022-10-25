هاميلتون اعتقد لوهلة أنّ بوسعه التغلّب على فيرشتابن للفوز في أوستن

تواجد هاميلتون في المركز الثاني خلف فيرشتابن لأغلب فترات سباق أوستن على حلبة الأمريكيتين، لكنّه تقدّم إلى الصدارة عندما كانت وقفة صيانة سائق ريد بُل بطيئة للغاية وبلغت 11 ثانية.

وحالما عاد فيرشتابن إلى الحلبة فقد كان على بُعد 6 ثوانٍ عن هاميلتون، لكنّه تمكّن من تجاوز شارل لوكلير سائق فيراري واقترب من هاميلتون قبل أن يستعيد الصدارة مع تبقي سبع لفّات على النهاية.

وكانت تلك أقرب مرّة للبريطاني بطل العالم سبع مرات لتحقيق الفوز هذا العام، حيث قال أنّه "حظي بشعورٍ رائعٍ للتواجد على مقربة من ماكس في بعض نقاط السباق".

وقال البريطاني: "لم نعلم ما ستكون عليه وتيرتنا اليوم. أعتقد بأنّه كان متحكّمًا في الوتيرة خلال الفترة الأولى، وكان من الصعب البقاء معه. لكنّني كنت قادرًا على مجاراته في الفترة الثانية بعد سيارة الأمان وقمنا بعملٍ رائعٍ على صعيد الاستراتيجيّة اليوم. كنّا عدائيّين".

وأردف: "أنا فخورٌ حقًا بالفريق، أعتقد بأنّ الجميع عمل بجهدٍ لجلب هذه التحديثات نهاية هذا الأسبوع".

واختتم: :اعتقدت لوهلة أنّنا قد نتمكّن من التشبّث بالصدارة. لكنّني أعتقد بأنّ مجموعة إطارات ميديوم الإضافيّة التي كانت لديهم جعلتهم أقوياء بالمقارنة معنا".