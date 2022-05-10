هاميلتون: اتّخاذ القرارات الاستراتيجيّة داخل السيارة "أشبه بالمقامرة"

بعد تراجعه إلى المركز الثامن في اللفّة الافتتاحيّة، تمكّن هاميلتون من التعافي والعودة إلى المركز السادس في الفترة الأولى، وبدأ بتقليص الفارق بشكلٍ تدريحي مع فالتيري بوتاس صاحب المركز الخامس عندما دخلت سيارة الأمان مع بقاء 17 لفّة النهاية.

وصبّ ذلك في صالح زميله جورج راسل، الذي بقي على الحلبة على إطارات "هارد" المنطلق عليها وهو ما سمح له بالتوقّف والعودة مباشرة خلف بوتاس وهاميلتون على إطارات "ميديوم" جديدة.

وسُئل هاميلتون من قبل مهندسه عن حالة إطاراته في فترة سيارة الأمان. وبالرغم من أنّ مهندسه وجايمس فاولز المسؤول عن الاستراتيجيّة في مرسيدس نصحاه بالبقاء على الحلبة، فإنّهما قالا له أنّ "القرار يعود له".

فأجاب هاميلتون: "أخبروني أنتم يا رجل. لا تتركوا القرار لي". واختار الفريق بالفعل ترك هاميلتون على الحلبة على إطارات "هارد" القديمة، ما تركه عرضة للخطر من قبل زميله راسل.

وعندما سُئل حول ذلك بعد السباق، أجاب هاميلتون: "عندما تكون على الحلبة، فلا تكون لديك كلّ المعلومات".

وأضاف: "لا تعلم أين الآخرون، ولا تكون لديك الصورة الكاملة مثلما لديهم على الشاشات".

وأردف: "لذا عندما يتمّ منحك مسؤوليّة اتّخاذ القرار، فتشعر كما لو أنّها مقامرة، ولا أحبّ ذلك. قلت لهم، اتّخذوا أنتم القرار يا شباب. لكنّ الوضع لم يكن محظوظًا في جميع الأحوال".

وعبر هاميلتون خطّ النهاية سادسًا بعد أن خسر مركزًا لصالح راسل وكسب آخر بعد انزلاق بوتاس في المنعطف الـ 17 في اللفّات الأخيرة.

وقال هاميلتون أنّه كان "ينتظر" تقلّب حظوظه بعد أن خسر مراكز في ظروفٍ مشابهة في كلٍ من أستراليا والسعوديّة كذلك.