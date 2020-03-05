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هاميلتون: ابتكار "داس" نتاج إطلاق العنان للمهندسين نحو أفكار جديدة

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هاميلتون: ابتكار "داس" نتاج إطلاق العنان للمهندسين نحو أفكار جديدة
05-03-2020

قال لويس هاميلتون أنّ ابتكارات مرسيدس على غرار نظام "داس" هي نتيجة دفع فريقه مهندسيه نحو آفاق تفكير جديدة.

تسبّب الفريق الألماني المتمركز في براكلي بموجة جدل كبيرة خلال التجارب الشتوية في برشلونة عندما التقطت الكاميرات اعتماد سيارته الجديدة "دبليو11" لنظام توجيه جديد ثنائي المحور.

ويعدّل ذلك الجهاز ببراعة زاوية مقدّمة العجلات الأمامية من خلال دفع السائق وسحبه للمقود، كما أقرّ الاتّحاد الدولي "فيا" بقانونيته.

وتُعدّ تلك الفكرة الذكية جزءًا من حزمة التغييرات الطموحة التي قامت بها مرسيدس على سيارتها لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد، والتي تضمّنت تغييرًا دراماتيكيًا في الألواح الجانبية ونظام التعليق الخلفي كذلك.

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وبالحديث عن طريقة مواصلة فريقه السعي للأمام مع سُبل الابتكار الذكية بالرُغم من سلسلة النجاحات الطويلة والمستمرة، قال هاميلتون أنّ السرّ في ذلك يعود لفتح آفاق تفكير جديدة لدى المهندسين.

"أنا فخور جدًا بهؤلاء الأشخاص، إذ أعتقد بأنّ ذهنيتنا تواصل التقدّم والتحسّن" قال هاميلتون.

وأضاف: "على مدار السنوات، صارت ذهنيتنا أكثر انفتاحًا، وكما تعلمون فإنّ المهندسين عادة ما يكونون منغلقين للغاية في ذلك الجانب. إذ أنّهم معتادون على القيام بذات الأمر مثل الماضي بطريقة آمنة وموثوقة كونها نجحت في السابق".

وتابع: "لذا تمحورت الأعوام الأخيرة حول دفع الفريق والضغط أكثر على الحلبة، ولكن كذلك خارجها نحو آفاق قد لا تكون مريحة لهم على نحوٍ كبير. حيث اكتشفنا أمورًا ما كنّا لنكتشفها إذا لم نقم بذلك. كان من المذهل فتح آفاقهم على أفكار جديدة".

وأكمل: "وذلك أيضاً ما ساهم في تقدمًا للأمام لتحقيق إنجازات مذهلة. من الرائع رؤيتهم لا يقومون بذات الأمور مثل الجميع، وأن يفكّروا خارج الصندوق وذلك ملهم أن نراهم يبتكرون متقدمين أمام الجميع".

وكان جايمس أليسون المدير التقني لمرسيدس قد سبق وصرّح خلال التجارب الشتوية بأنّ نظام "داس" يمثّل فقط أحد الأفكار العديدة البارعة التي جلبها الفريق للفورمولا واحد.

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فقال: "كلّ سيارة جديدة نجلبها إلى الحلبة تكون متمتعة بالعديد من الابتكارات. إذ أنّها لا تكون بذات الوضوح لكم مثل ذلك النظام القائم بذاته، والذي يُمكنكم رؤيته بأعينكم".

وأردف: "أحد الأمور التي تدعوني إلى الفخر هي أن أكون جزءًا من فريق لا يكرر ما يقوم به كل عام، بل يبحث في كل موسم عن كيفية التعلّم بالسرعة الكافية من أجل جلب كل تلك الابتكارات إلى الحلبة وإنجاحها".

واختتم: "ذلك النظام رائع، لكنّه يمثّل مجرّد قمة جبل من الأمور المشابهة على السيارة".

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