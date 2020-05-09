هاميلتون: إلغاء سباق ملبورن مثّل "صدمة للنظام"

شكّك هاميلتون يوم الخميس في ملبورن آنذاك في جدوى سفر قافلة الفورمولا واحد إلى أستراليا في ظلّ بدء اتّساع أزمة فيروس كورونا، لكنّه لم يتوقّع أن يتمّ إلغاء الحدث عشيّة انطلاق مجريات الجمعة.

وتمّ إلغاء وتأجيل عددٍ من السباقات التالية، حيث يُتوقّع أن ينطلق موسم 2020 الآن من دون جمهور في النمسا في يوليو المقبل.

وقال هاميلتون ضمن حوارٍ في فيديو لفريق مرسيدس: "أعتقد بأنّ ذلك مثّل صدمة للنظام في الحقيقة".

وأضاف: "من الواضح أنّني أبديت رأيي يوم الخميس حول جدوى سفرنا إلى هناك، وكنت قد استيقظت في اليوم التالي متحمّسًا لقيادة السيارة، وعلمت إثر ذلك بأنّنا لن نتوجّه إلى الحلبة، لم يكن الممكن تصديق ذلك".

وأردف: "لم نكن متأكّدين ممّا سيحدث، وفوّتنا التجارب الأولى، والثانية والتصفيات. بقيت هناك طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وقال هاميلتون بأنّ الوضع ازداد صعوبة كونه شعر بأنّه متجهّزٌ أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

وقال: "أعلم كيف أتواجد في رتبة الأداء الأقصى كلّ عام، وأعلم ما تعنيه التحضيرات، أعرف كيف تتواجد هناك وتتجهّز للسباق الأوّل كي نبدأ الموسم بشكلٍ أفضل من أيّ وقتٍ مضى".

وأكمل: "نحسّن كلّ الجوانب قليلًا كلّ عام، وذلك للتأكّد من وصولنا بمستوى أفضل من أيّ وقتٍ مضى وبدء الموسم بشكلٍ مناسب".

وأردف: "لم نحظَ بفرصة التسابق. كانت أيّامًا صعبة، وعلى إثر ذلك تفقد شيئًا تعشقه كثيرًا. أفتقد القيادة".

وفي حين أنّه عبّر عن إحباطه من التسابق أمام مدرّجات خالية، عبّر هاميلتون عن تشجّعه برغبة المشجّعين لرؤية الرياضة تعود حتّى عبر شاشات التلفاز فقط.

وقال: "كلّما كانت هناك جماهير أكثر في جميع السباقات التي نتوجّه إليها، كلّما حظينا بأجواء أفضل. لهذا السبب لدينا حلبات مثل سيلفرستون ومونزا".

وأكمل: "ستكون الحلبات خالية جدًا. لكن ما هو جيّدٌ هو أنّني أتلقّى رسائل من أناسٍ حول العالم يُعانون خلال هذه الفترة كونهم لا يحظون بفرصة مشاهدة الرياضات، وذلك يُظهر مدى أهميّة الرياضة في حياة الناس. إنّها تجمعنا معًا وهي حماسيّة وساحرة كذلك".

وأردف: "لا أعلم كم سيكون الوضع حماسيًا بالنسبة للمشاهدين عبر التلفاز، لكنّ ذلك أفضل من لا شيء".

وتابع: "لكن بالنسبة لنا سيكون الأمر أشبه بيوم تجارب، أو ربّما أسوأ من ناحية أنّ أيّام التجارب لا تشهد قدوم الكثيرين للمشاهدة، لكن هناك من يأتون بالفعل، بينما بالنسبة لهذه السباقات فلن تكون هناك جماهير على الإطلاق وستكون المقاعد خالية".

وأضاف: "لكن هكذا هو التسابق. لا أعتقد بأنّ أيًا منّا حصل على فرصة إطلاق العنان بالكامل لسيارته. لذا أنا متحمّسٌ للعودة".

وأصرّ هاميلتون على أنّ فترة التوقّف هذه لها إيجابيّاتها: "إنّها لنعمة من جهة كونها تمنحك فرصة تقدير الأمور التي تحبّها وتقوم بها، ومنحتني المزيد من الطاقة والعزيمة والإلهام لمواصلة العطاء والعمل مع هذا الفريق العظيم، لذا أنا متحمّس".