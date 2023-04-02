هاميلتون: إغلاق الفارق خلف ريد بُل "ليس مستحيلاً"

بعد نتيجة التصفيات المفاجئة لفريق مرسيدس بالتأهل ثانياً وثالثاً خلف ماكس فيرستابن لسباق ملبورن، حقق لويس هاميلتون منصة التتويج بالمركز الثاني خلف سائق ريد بُل وأمام فرناندو ألونسو.

وشهد سباق أستراليا دراما من العيار الثقيل، حيث تم رفع العلم الأحمر 3 مرات وحصلت الكثير من الأحداث من بينها انسحاب زميله جورج راسل بسبب مشكلة في المحرك.

رغم ذلك، تمكن هاميلتون من مجاراة وتيرة أستون مارتن خلفه إضافة إلى البقاء قريباً بعض الشيء من فيرستابن، لينهي السباق ثانياً.

وبدا بطل العالم سبع مرات مسروراً للغاية من المركز غير المتوقع بالنسبة له.

فقال: "لقد كان حظاً سيئاً لـ جورج اليوم. من ناحيتنا، علينا النظر في الموثوقية، ومستواها جيد للغاية".

وأكمل: "تسجيل هذه الكمية من النقاط أمر رائع. لم أتوقع أبداً المركز الثاني، لذا أنا ممتن جداً لذلك".

لكنه أكد بالمقابل أنه ما زال غير مرتاح مع السيارة.

فقال: "ما زلت غير مرتاح مع السيارة. أقود بأفضل ما بوسعي لكنني لا أشعر بالارتباط بها لكنني أعمل بجد لإيجاده".

وأردف: "بالنسبة لنا منافسة أستون مارتن كانت أمراً رائعاً في هذه المرحلة من الموسم".

وتابع: "علينا مواصلة المنافسة. الشكر الكبير موصول لجميع العاملين في المصنع. لنواصل الضغط".

واسترسل: "بوسعنا إغلاق الفارق خلف ريد بُل. تلك مهمة صعبة لكن ليست مستحيلة".

وتعقيباً على اللاسلكي الذي سُمع أثناء السباق وهو يعبر عن قلقه إزاء الإطارات، أكد هاميلتون أنه لم يكن يخادع وأن ذلك كان الوضع بالفعل.

فقال: "لم أكن أخادع بالتأكيد! وبصراحة كان عليّ الضغط كثيراً في البداية للبقاء خلف ماكس، ومن ثم كان فرناندو يضغط بدوره".

وأكمل: "إنهم سريعون جداً جداً. أعتقد أنه كان أسرع بعض الشيء خلفي اليوم لكنني تمكنت من إبقائه خلفي".

واختتم: "أنا ممتن حقاً لقدرتي على ذلك. يا له من أسطورة. لدينا ثلاثة أبطال عالم هنا على منصة التتويج، إنه أمر مذهل".