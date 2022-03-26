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هاميلتون: إعدادات خاطئة كانت السبب وراء خروجي من القسم الأوّل في تصفيات جدّة

وضع لويس هاميلتون اللوم على الإعدادات الخاطئة وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى للفورمولا واحد، وهو ما تركه بسيارة غير قابلة للقيادة.

هاميلتون: إعدادات خاطئة كانت السبب وراء خروجي من القسم الأوّل في تصفيات جدّة

واجه سائق مرسيدس عطلة نهاية أسبوع صعبة في ظلّ مواصلة مرسيدس العمل بجهدٍ لمحاولة حلّ مشاكل الارتدادات التي تؤرّقها.

لكن مع عدم حلّ الفريق لمشاكل سيارته لموسم 2022، لم يتمتّع هاميلتون بأيّ وتيرة في التصفيات، وفشل في العبور إلى القسم الثاني في جدّة.

وبالرغم من محاولته الأخيرة، إلّا أنّ لانس سترول سائق أستون مارتن أطاح به خارجًا، وهو ما يعني اتّجاه هاميلتون للانطلاق من المركز الـ 16.

وبحديثه بعد خروجه، تذمّر هاميلتون من افتقار السيارة للتوازن وهو ما جاء نتيجة خيارات إعدادات اتّبعها الفريق.

وقال البريطاني: "عانيت مع توازن السيارة، ولست في الموقع الذي أريده. الأمر يتعلّق بالإعدادات. بدا الأمر جيّدًا في التجارب الحرّة الثالثة، وحاولنا التقدّم في وجهة مماثلة".

وأضاف: "لكن ربّما أفرطنا في ذلك وأصبحت السيارة غير قابلة للقيادة. إنّها عصبيّة للغاية".

وفي ظلّ تراجع هاميلتون بعيدًا خلف منافسي الصدارة على مدار عطلة نهاية الأسبوع، وفي ظلّ الأداء المتقارب بين الفرق، لا يبدو هاميلتون متفائلًا حيال تحقيقه لتقدّم كبير في السباق.

إذ أنّ قوانين خطّ الحظائر المغلق تحول دون تغيير الإعدادات بين التصفيات والسباق من دون الانطلاق من خطّ الحظائر.

وقال في هذا الصدد: "لديّ ذات السيارة مثل التصفيات، لذا لا أتوقّع التقدّم كثيرًا. لكنّني سأبذل كلّ ما في وسعي".

وفي حين أنّ هاميلتون فشل في العبور إلى القسم الثاني، فإنّ زميله جورج راسل كان أكثر نجاحًا هذه المرّة وتمكّن من العبور إلى القسم الثاني.

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