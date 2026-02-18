هاميلتون: إجراء الانطلاقة في الفورمولا 1 "غير خطير" مع سيارات 2026

رفض سائق فيراري الاقتراحات التي تشير إلى أن إجراء الانطلاقة في الفورمولا 1 أصبح يشكل مشكلة تتعلق بالسلامة مع السيارات الجديدة كليًا لعام 2026.

ووضعت لوائح 2026 تركيزًا أكبر بكثير على الطاقة الكهربائية المستعادة أثناء الكبح، مع الاستغناء عن نظام "ام.جي.يو-اتش" المستخدم بين عامي 2014 و2025. وجاءت إزالة هذا النظام لتعني أن السائقين باتوا مضطرين لرفع دورات محرك "في6" الداخلي لمدة تقارب 10 ثوانٍ لتدوير الشواحن التوربينية عند انطلاقة السباق، ما أدى إلى تجارب على إجراءات مطوّلة لضمان انطلاقة نظيفة من خط البداية.

واقترح أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين الأسبوع الماضي إجراء تغييرات على آلية الانطلاق، بما يسمح للسائقين بوقت أطول للتموضع على شبكة الانطلاق وتشغيل الشواحن التوربينية.

غير أن هذا الاقتراح لم يلقَ ترحيبًا من فيراري، إذ تفيد المعلومات أن الفريق استفسر من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بشأن هذه المسألة خلال عام 2025، وتم إبلاغه بأن الإجراءات ستبقى دون تغيير. ونتيجة لذلك، يُعتقد أن فيراري صممت شاحنها التوربيني بطريقة تقلل من الوقت اللازم للوصول إلى مستوى الضغط المناسب.

ومع امتلاك الاتحاد الدولي صلاحية إدخال تعديلات لأسباب تتعلق بالسلامة إذا رأى ضرورة لذلك، كان هاميلتون حريصًا على التقليل من هذه المخاوف. وقال: "الأمر ليس خطيرًا بالتأكيد. أعتقد أنه يجب علينا إزالة هذا الوصف عنه، لأنه مجرد إجراء مختلف".

وأكمل: "إنه ببساطة إجراء أطول مما كان عليه في الماضي. إذا أشعلتم الأضواء الخمسة الآن، فسنكون جميعًا ما زلنا واقفين عندما تنطفئ الأضواء لفترة أطول قليلًا. لكن يمكنك الانطلاق حتى دون أن يعمل التوربو بالكامل. ربما سيتدخل نظام منع التوقف عدة مرات. لذا ربما يكون نظام منع التوقف نقطة محتملة للبعض. لكن لا أعتقد أنه أمر خطير".

أما فالتيري بوتاس، الذي يستخدم أيضًا محرك فيراري في سيارته مع فريق كاديلاك، فقال إن المشكلة الحقيقية تتعلق بالسائقين الذين ينطلقون من مؤخرة الشبكة، حيث يحصلون على وقت أقل بكثير للتحضير لإجراء الانطلاقة، وهو موقع من المرجح أن يتواجد فيه الفنلندي مع الفريق الجديد.

وقال بوتاس: "لا أعتقد أنه أكثر خطورة من السابق بصراحة. الاختلاف الرئيسي هو في الحفاظ على عدد الدورات لفترة أطول. وأعتقد أننا بحاجة لإيجاد حل لذلك، لأن قلقي الوحيد هو عندما تكون في مؤخرة الشبكة، قد تبدأ الأضواء بالفعل ولن يكون لديك وقت كافٍ لجعل التوربو يدور قبل انطفائها".

وأكمل: "ومن الواضح أن هذه مشكلة فقط للسائقين في الخلف. لكن بخلاف ذلك، فأعتقد أننا سنجد حلولًا، ولا أرى أي عنصر خطر في مجرد الحاجة للحفاظ على عدد الدورات لفترة أطول."

وقد يكون أحد الحلول هو تمديد إجراء الانطلاق لبضع ثوانٍ إضافية فقط لمنح السائقين في مؤخرة الشبكة فرصة عادلة لتحقيق انطلاقة قوية، وهو خيار يُفهم أنه جرت مناقشته.