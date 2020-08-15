هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته

سيطر هاميلتون على مجريات هذه الجائزة خلال السنوات الثلاث الأخيرة عبر تحقيقه للفوز منذ العام 2017، إذ سيُحاول تحقيق فوزه الرابع بعد تسجيله لأسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و15.584 ثانية.

ولم يتمكّن عدد كبير من السائقين من تحسين أزمنتهم خلال الدقائق الأخيرة (بمن فيهم هاميلتون)، حيث احتلّ بوتاس المركز الثاني فيما أتى ماكس فيرشتابن بالمركز الثالث.

المركز الرابع كان من نصيب سيرجيو بيريز الذي تقدّم على لانس سترول وأليكسندر ألبون.

لاندو نوريس حلّ في المركز الثامن متقدمًا على شارل لوكلير وبيير غاسلي.

القسم الأوّل

تمكّن هاميلتون من تصدّر القسم الأوّل بزمن سريع بلغ دقيقة واحدة و17.037 ثانية إذ تقدّم بفارق ضئيل على سيرجيو بيريز، قبل أن يتمكّن من تحسين زمنه بوقتٍ لاحق مسجلاً دقيقة واحدة و16.872 ثانية.

أداء فريق هاس كان مخيبًا للآمال حيث خرج سائقاه من القسم الأوّل وذلك بحلول كيفن ماغنوسن ورومان غروجان بالمركزين الـ 16 والـ 17 على الترتيب، حيث أتى خلفهما ثنائي ويليامز مع جورج راسل (18) ونيكولا لاتيفي (19). أمّا أنطونيو جيوفينازي فكان الأبطأ حيث عانى الإيطالي من مشكلة في أرضية سيارته.

تجدر الإشارة إلى أنّ كيمي رايكونن تأهّل إلى القسم الثاني من التصفيات للمرّة الأولى في موسم 2020 من خلال إحرازه للمركز الـ 15.

القسم الثاني

قام جميع السائقين باستثناء رايكونن باستخدام الإطارات اللّينة "سوفت" خلال القسم الثاني، ما يعني بأنّ السائقين الـ 10 الأوائل سيمتلكون نفس نوعية الإطارات على الانطلاقة. ثنائي مرسيدس كان الأسرع خلال الدقائق الأولى، فيما لم يكن لوكلير سعيدًا بأدائه قائلاً "كانت لفة سيئة، سيئة بالفعل"، على الرغم من تواجده في المركز الخامس، ولكن بفارق 0.9 ثانية عن مرسيدس.

هاميلتون حافظ على تفوّق ولكن المفاجأة الأكبر كانت من نصيب بيير غاسلي الذي تأهّل في المركز الخامس، في حين أخفق سيباستيان فيتيل في المرور للقسم الثالث بفارق 0.002 ثانية عن لاندو نوريس حيث احتلّ المركز الـ 11.

وانضمّ إلى السائق الألماني أربعة سائقين آخرين فشلوا في التأهّل وهم: دانييل كفيات، دانيال ريكاردو، كيمي رايكونن وإستيبان أوكون.

نتيجة التصفيات: