فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
السباق خلال
22 ساعات
:
22 دقيقة
:
38 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته

المشاركات
التعليقات
هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته
من قبل:
, رئيس التحرير
15-08-2020

للمرّة الخامسة في مسيرته سينطلق لويس هاميلتون من "البول بوزيشن" في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، إثر تغلبه على زميله بالفريق فالتيري بوتاس.

سيطر هاميلتون على مجريات هذه الجائزة خلال السنوات الثلاث الأخيرة عبر تحقيقه للفوز منذ العام 2017، إذ سيُحاول تحقيق فوزه الرابع بعد تسجيله لأسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و15.584 ثانية.

ولم يتمكّن عدد كبير من السائقين من تحسين أزمنتهم خلال الدقائق الأخيرة (بمن فيهم هاميلتون)، حيث احتلّ بوتاس المركز الثاني فيما أتى ماكس فيرشتابن بالمركز الثالث.

المركز الرابع كان من نصيب سيرجيو بيريز الذي تقدّم على لانس سترول وأليكسندر ألبون.

لاندو نوريس حلّ في المركز الثامن متقدمًا على شارل لوكلير وبيير غاسلي.

القسم الأوّل

تمكّن هاميلتون من تصدّر القسم الأوّل بزمن سريع بلغ دقيقة واحدة و17.037 ثانية إذ تقدّم بفارق ضئيل على سيرجيو بيريز، قبل أن يتمكّن من تحسين زمنه بوقتٍ لاحق مسجلاً دقيقة واحدة و16.872 ثانية.

أداء فريق هاس كان مخيبًا للآمال حيث خرج سائقاه من القسم الأوّل وذلك بحلول كيفن ماغنوسن ورومان غروجان بالمركزين الـ 16 والـ 17 على الترتيب، حيث أتى خلفهما ثنائي ويليامز مع جورج راسل (18) ونيكولا لاتيفي (19). أمّا أنطونيو جيوفينازي فكان الأبطأ حيث عانى الإيطالي من مشكلة في أرضية سيارته.

تجدر الإشارة إلى أنّ كيمي رايكونن تأهّل إلى القسم الثاني من التصفيات للمرّة الأولى في موسم 2020 من خلال إحرازه للمركز الـ 15.

القسم الثاني

قام جميع السائقين باستثناء رايكونن باستخدام الإطارات اللّينة "سوفت" خلال القسم الثاني، ما يعني بأنّ السائقين الـ 10 الأوائل سيمتلكون نفس نوعية الإطارات على الانطلاقة. ثنائي مرسيدس كان الأسرع خلال الدقائق الأولى، فيما لم يكن لوكلير سعيدًا بأدائه قائلاً "كانت لفة سيئة، سيئة بالفعل"، على الرغم من تواجده في المركز الخامس، ولكن بفارق 0.9 ثانية عن مرسيدس.

هاميلتون حافظ على تفوّق ولكن المفاجأة الأكبر كانت من نصيب بيير غاسلي الذي تأهّل في المركز الخامس، في حين أخفق سيباستيان فيتيل في المرور للقسم الثالث بفارق 0.002 ثانية عن لاندو نوريس حيث احتلّ المركز الـ 11.

وانضمّ إلى السائق الألماني أربعة سائقين آخرين فشلوا في التأهّل وهم: دانييل كفيات، دانيال ريكاردو، كيمي رايكونن وإستيبان أوكون.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق التوقيت الفارق
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون 1:15.584  
2 77 Finland فالتيري بوتاس 1:15.643 0.059
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 1:16.292 0.708
4 11 Mexico سيرجيو بيريز 1:16.482 0.898
5 18 Canada لانس سترول 1:16.589 1.005
6 23 Thailand ألكسندر ألبون 1:17.029 1.445
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 1:17.044 1.460
8 4 United Kingdom لاندو نوريس 1:17.084 1.500
9 16 Monaco شارل لوكلير 1:17.087 1.503
10 10 France بيير غاسلي 1:17.136 1.552
11 5 Germany سيباستيان فيتيل 1:17.168 1.584
12 26 Russian Federation دانييل كفيات 1:17.192 1.608
13 3 Australia دانيال ريكاردو 1:17.198 1.614
14 7 Finland كيمي رايكونن 1:17.386 1.802
15 31 France إستيبان أوكون 1:17.567 1.983
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن 1:17.908 2.324
17 8 France رومان غروجان 1:18.089 2.505
18 63 United Kingdom جورج راسل 1:18.099 2.515
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي 1:18.532 2.948
20 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 1:18.697 3.113
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020

المقال السابق

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب التأهيليّة
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة
43د

هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته

ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا

مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون

فرق الفورمولا واحد توافق على حظر التجارب في الحلبات الجديدة لروزنامة 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فرق الفورمولا واحد توافق على حظر التجارب في الحلبات الجديدة لروزنامة 2020

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو لن يدافع عن ألوان دوكاتي في 2021

أحدث الأخبار

هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة
43د

هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020

ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته

43د
2
فورمولا 1

ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو

3
فورمولا 1

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد

4
فورمولا 1

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا

5
فورمولا 1

مرسيدس باتت في "حال أفضل" حيال حرارة الإطارات بالمقارنة مع سيلفرستون

أحدث ملفات الفيديو

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد 06:28
فورمولا 1

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟ 09:13
فورمولا 1

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006 00:31
فورمولا 1

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار 02:52
فورمولا 1

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد 03:18
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

أحدث الأخبار

هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته
فورمولا 1

هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة إسبانيا الكبرى 2020

ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو
فورمولا 1

ريكاردو يشرح رهانه مع أبيتبول حول تحقيق منصّة تتويج مع رينو

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد
فورمولا 1

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا
فورمولا 1

هاميلتون يُحافظ على تقدّمه على بوتاس في التجارب الثالثة في إسبانيا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.