فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

هاميلتون: "أنا مختلف عن الآخرين" مع تطلّعه لمواصلة مسيرته في الفورمولا 1 حتى ثلاثينيات هذا القرن

أكّد سائق فيراري أن التقدم في العمر لن يمنعه من المشاركة في جائزة أفريقيا الكبرى الجديدة، مشددًا على أن ردود فعله "أسرع من بعض أصغر السائقين سنًا هنا"

منشور: 30-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: بريت فارمر

يؤكد لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، أنه "مختلف عن الآخرين"، وذلك في معرض حديثه عن إمكانية تمديد مسيرته لفترة كافية تتيح له المشاركة في جائزة أفريقيا الكبرى الجديدة.

وكانت الفورمولا 1 قد أعلنت مؤخرًا عن اتفاق يمتد لعشر سنوات مع رواندا لاستضافة سباق على حلبة جديدة بالقرب من العاصمة كيغالي، مع توقعات بانضمام الحدث إلى الروزنامة في أوائل ثلاثينيات هذا القرن. وعقب سماعه بالخبر، سُئل هاميلتون عن رأيه في الاتفاق، بعدما دأب طويلًا على المطالبة بعودة البطولة إلى القارة الأفريقية.

ومازح هاميلتون بالقول إنه سيضطر إلى تمديد مسيرته حتى يتمكن من المشاركة في السباق، لكن إلى أي مدى يأخذ هذه الفكرة على محمل الجد؟

قال: "أولًا، لم يسبق أن كان لديكم شخص مثلي خلال السنوات العشر الماضية. لذلك أشعر بأنني مختلف عن الآخرين".

وأضاف: "بالطبع، هناك تحديات تنتظرني لا يمكنني توقعها، وهي تحديات ترتبط بالتقدم في العمر. لكن طوال هذه المسيرة، كانت هناك الكثير من الأفكار المسبقة بشأن تراجع سرعة ردود أفعال السائق مع التقدم في السن".

وأكمل: "هل شاهدتم سرعة رد فعلي في السباق الأخير؟ إنها أسرع من ردود أفعال بعض أصغر السائقين سنًا هنا. لذلك هناك الكثير من الأدوات التي يمكنك الاستفادة منها لمواصلة الحفاظ على حدة ذهنك وسرعة استجابتك. وأعتقد أن الأمر يعتمد على مدى استعدادك للتضحية بكل شيء، وهو ما أواصل القيام به الآن. لا يمكنني أن أقول ما إذا كنت سأرغب في مواصلة ما أقوم به بعد أربع سنوات، لكنني ما زلت أحب ما أفعله في الوقت الحالي".

وأردف: "ما زلت ملتزمًا بكل ما لدي، وسأواصل ذلك في المستقبل المنظور. أما ما إذا كنت سأتمكن من منافسة سائق يبلغ 20 عامًا عندما أبلغ 44 عامًا، فمن يدري؟ لكنني في سن الـ41 أستطيع منافسة سائق يبلغ 20 عامًا. لذلك سيكشف الوقت ما إذا كنت سأظل هنا خلال ثلاثينيات هذا القرن. سنرى".

ثمّ تابع: "لكنني لا أريد أبدًا أن أتجاوز حدود الترحيب بي، بمعنى أن أواصل المشاركة من دون امتلاك الأداء المطلوب. لا أريد أن أكون خلف المقود بينما يتراجع أدائي بشكل واضح، وتتراجع ردود أفعالي ورغبتي في القيادة وسرعتي. هذا ما افترضه الجميع العام الماضي، لكنني أثبت خطأهم، وسأواصل محاولة فعل ذلك".

ويحتل هاميلتون المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين، بفارق نقطة واحدة فقط خلف جورج راسل في الصراع على المركز الثاني. لكن السائق البريطاني أوضح أن هذه المنافسة ليست من أولوياته.

وقال: "لن أقول إن الأمر لا يعني لي شيئًا، لكنه ليس أمرًا أركز عليه. أعتقد أن الفوز بالبطولة هو الشيء الوحيد الذي ينبغي للجميع الاهتمام به حقًا".

وبدلًا من ذلك، يرغب هاميلتون في ضمان حصول فريقه على المركز الثاني في بطولة الصانعين، بعدما أنهى فيراري الموسم الماضي في المركز الرابع، كما سيستغل السباقات الخمسة المتبقية للتحضير لموسم 2027.

وأضاف: "أتعامل مع هذه السباقات الخمسة بالفعل باعتبارها منصة اختبار لسيارة العام المقبل. أقضي وقتًا في التحدث مع رئيس قسم الديناميكا الهوائية لدينا، ومناقشة ديناميكا السيارة، والمجالات التي يمكننا تحسينها فيها، وكيفية الحفاظ على نقاط القوة في الهيكل، على سبيل المثال، والذي كان جيدًا للغاية هذا العام".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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