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هاميلتون: أمام مرسيدس "معركة" مع ريد بُل في 2021

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هاميلتون: أمام مرسيدس "معركة" مع ريد بُل في 2021
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يرى لويس هاميلتون أن انتصار ريد بُل في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2020 في الفورمولا واحد، يُثبت أن أمام مرسيدس "معركة" مع العلامة النمساوية في 2021.

هيمن ماكس فيرشتابن على مجريات جائزة أبوظبي الكبرى، ليمنح ريد بُل فوزها الثاني هذا الموسم، حيث أنهى السباق أولاً أمام ثنائي مرسيدس، فالتيري بوتاس وهاميلتون الذي اكتفى بالمركز الثالث.

وتصدر فيرشتابن كل لفة من لفات السباق في ياس مارينا، ولم يتمكن بوتاس أو هاميلتون من الاقتراب أو تهديد مركزه، حيث عانيا مع إطاراتهما.

وبالرغم من أن نتيجة السباق لم تؤثر على ترتيب البطولة، حيث حسمت مرسيدس لقبي المصنعين والسائقين الشهر الماضي - لكن هاميلتون يرى أن السباق يثبت صعوبة المنافسة التي تنتظر السهام الفضية في مواجهة ريد بُل الموسم المقبل.

فقال: "من الواضح أن أمامنا معركة مع ريد بُل الموسم المقبل".

وأكمل: "من دون أي شك، سيكونون أقوياء، خاصة وأن السيارة الحالية التي يقودها ماكس، ستكون تقريباً هي نفسها العام المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لسيارتنا".

وتابع: "أنا متحمس للتحدي، والمعركة التي تنتظرنا".

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وتمكن بوتاس من تحقيق المركز الثاني في بطولة السائقين بالرغم من فوز فيرشتابن، وبفارق تسع نقاط أمام الهولندي الشاب.

وكرر الفنلندي كلام هاميلتون، مؤكداً أن الجولة الختامية ستكون حافزاً بالنسبة لمرسيدس مع الاتجاه إلى العطلة الشتوية.

فقال: "لو نظرنا إلى الصورة الأكبر، فإن تفوق ريد بُل في السباق الأخير يمثل وبالتأكيد حافزاً لنا للعمل بشكل أكبر خلال العطلة الشتوية للموسم المقبل".

من جهته، وصف توتو وولف مدير فريق مرسيدس تلك الهزيمة "بالعقاب المعتدل" للسهام الفضية، أما أندرو شوفلين مهندس المسار فيرى أنه يجب العمل على سبب عدم تنافسية السهام الفضية في مرسى ياس.

فقال: "لم تكن لدينا اليوم أفضل سيارة".

وأكمل: "علينا النظر في أسباب ذلك، هناك الكثير من الأمور التي لم نفهمها بالشكل الصحيح، وتلك ستكون مهمتنا للأسابيع المقبلة".

واختتم: "لم ندخل تعديلات على وتيرة السيارة، لكننا خسرنا في المعركة التي كانت نوعاً ما متقاربة، لكننا كنا سنعاني على ما أعتقد، طالما أنه لم تكن لدينا سيارة في قطب الانطلاق الأول".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
قائمة السائقين لويس هاميلتون
قائمة الفرق مرسيدس , ريد بُل ريسينغ
الكاتب خلدون يونس

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