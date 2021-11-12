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هاميلتون أمام خطر شطب نتيجته من تصفيات البرازيل لخرقه قوانين نظام "دي آر اس"

يُواجه لويس هاميلتون تحقيقًا من قبل مراقبي جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد حيال خرقٍ تقني لقوانين نظام "دي آر اس" على إثر التجارب التأهيليّة.

هاميلتون أمام خطر شطب نتيجته من تصفيات البرازيل لخرقه قوانين نظام "دي آر اس"

تصدّر هاميلتون سائق مرسيدس القسم الثالث من التجارب التأهيليّة أمام غريمه ماكس فيرشتابن في إنترلاغوس، مُحقّقًا المركز الأوّل على شبكة انطلاق سباق السبت القصير الممتدّ لـ 24 لفّة.

لكن ضمن مذكّرة أرسلتها "فيا" إثر التجارب التأهيليّة اليوم الجمعة، كشف جو باور المندوب التقنيّ لـ "فيا" عن وجود خرقٍ في نظام "دي آر اس" على سيارة هاميلتون.

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وجاء في المذكّرة: "تمّ تفقّد المواقع المُعدّلة للمكوّن العلويّ من الجناح الخلفيّ على السيارة رقم 44 تماشيًا مع المادة 3.6.3 من اللوائح التقنيّة للفورمولا واحد لموسم 2021".

وأضافت: "تمّ الإيفاء بالمسافة الدنيا المطلوبة. لكنّ متطلّبات المسافة القصوى البالغة 85 ملم، عند تفعيل نظام دي آر اس واختباره بما يتوافق مع التوجيه التقنيّ تي.دي/011-19 لم يتمّ الإيفاء بها".

وأكمل: "سأنقل هذه المسألة إلى المراقبين لتدارسها".

وفي حال اعتُبر أنّ سيارة هاميلتون خرقت القوانين التقنيّة فسيتمّ شطب زمنه من التجارب التأهيليّة، ما يتركه في آخر شبكة انطلاق السباق القصير.

وكان هاميلتون قد تلقّى بالفعل عقوبة التراجع خمسة مراكز من مكان تأهّله في سباق الأحد بعد اختيار مرسيدس تغيير محرّكه قبيل عطلة نهاية هذا الأسبوع.

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