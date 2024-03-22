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هاميلتون "أقل ثقة من أي وقت مضى" بالسيارة في أستراليا

اعترف لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه "أقل ثقة من أي وقت مضى" بسيارته خلال جولة أستراليا حتى الآن، واصفاً التجارب الحرة الثانية بأنها "الأسوأ على الإطلاق منذ زمن بعيد"، بسبب صعوبات السيارة.

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

سام باغنال / صور لات

بعد قرار فريقه بإدخال بعض التعديلات منذ السباق الأخير في جدة، صرّح بطل العالم سبع مرات أنه شعر وكأن السيارة في أفضل حالاتها مع بداية التجارب الحرة الأولى.

لكن، وبعد تعديلات لاحقة، صرّح بأنها باتت "أسوأ وأسوأ" حيث شعر في الحصة الثانية "بأقل ثقة من أي وقت مضى" مع السيارة.

وأنهى بالمركز 18، حيث قال: "لم يكن شعوراً رائعاً بالطبع. خضتُ إحدى أسوأ الحصص على الإطلاق منذ وقت طويل جداً". 

وأضاف: "كان الشعور جيداً للغاية في الحصة الأولى، وكان شعوري حينها الأفضل على الإطلاق مع السيارة".

وأردف: "لكن الأمور سارت من سيء لأسوأ. من ثم أجرينا بعض التعديلات في الحصة الثانية، وكانت صعبة للغاية".

وأضاف: "بعد الحصة، شعرتُ بأقل ثقة على الإطلاق مع السيارة. لكن هناك إيجابيات يمكننا الاستفادة منها بعد الحصة الأولى".

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من جهته، خاض زميله جورج راسل يوماً أفضل، ليحقق المركز الثالث في الأولى والسادس في الثانية.

حيث قال: "كنت مرتاحاً للغاية منذ البداية، أجرينا بعض التعديلات منذ السعودية والبحرين، نحن نحاول فهم السيارة".

وأكمل: "كل لفة كانت قيمة، نحن نتعلم أكثر وأكثر ونحاول إيجاد التوازن المثالي".

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