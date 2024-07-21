هاميلتون: أعمل على تحسين أدائي في التصفيات

في موسم 2024 الجاري، يتفوق جورج راسل على زميله هاميلتون بـ 10 - 3 في التصفيات.

وأوضح هاميلتون بعد التصفيات أنه يحاول تحسين أدائه على مدار اللفة الواحدة، فقال: "عانيتُ حقاً مع السيارة في هذه الجولة".

وأكمل: "كان من الصعب حقاً إيجاد توازن السيارة المناسب. بالنسبة لنا، السيارة تزداد سوءاً مع ارتفاع درجات الحرارة".

وتابع: "حين بدأنا التصفيات كانت درجات الحرارة أخفض وكنا في موقع أفضل. لم تكن التصفيات جيدة بالنسبة إلى جورج فقد تأديته كانت أفضل في التجارب الحرة".

وأردف: "أدائي سيء للغاية في التصفيات منذ فترة. ما زلت أعمل على تحسين ذلك".

واسترسل: "من السهل تقلّب تأدية السيارة بسرعة، خاصة حين تكبح متأخراً، فإنها تتعامل مع ذلك بشكل سيء".

وأضاف: "أكره ذلك، وهذا لا يناسب أسلوب قيادتي على الإطلاق".

وحين سُئِل عن توقعاته للسباق، أجاب البريطاني: "أعتقد أن الجميع سيكونون في نفس الموقع".

واختتم: "في حال ابتعد السائقون أمامي فهذا لأنهم يمتلكون ارتكازية أكبر أو ربما يحظون بتبريد أفضل لإطاراتهم. سنرى في السباق كيف ستسير الأمور".