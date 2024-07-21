هاميلتون: أعمل على تحسين أدائي في التصفيات
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه يعمل على تحسين أدائه في التصفيات، بعد التأهل خامساً لسباق جائزة المجر الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
في موسم 2024 الجاري، يتفوق جورج راسل على زميله هاميلتون بـ 10 - 3 في التصفيات.
وأوضح هاميلتون بعد التصفيات أنه يحاول تحسين أدائه على مدار اللفة الواحدة، فقال: "عانيتُ حقاً مع السيارة في هذه الجولة".
وأكمل: "كان من الصعب حقاً إيجاد توازن السيارة المناسب. بالنسبة لنا، السيارة تزداد سوءاً مع ارتفاع درجات الحرارة".
وتابع: "حين بدأنا التصفيات كانت درجات الحرارة أخفض وكنا في موقع أفضل. لم تكن التصفيات جيدة بالنسبة إلى جورج فقد تأديته كانت أفضل في التجارب الحرة".
وأردف: "أدائي سيء للغاية في التصفيات منذ فترة. ما زلت أعمل على تحسين ذلك".
واسترسل: "من السهل تقلّب تأدية السيارة بسرعة، خاصة حين تكبح متأخراً، فإنها تتعامل مع ذلك بشكل سيء".
وأضاف: "أكره ذلك، وهذا لا يناسب أسلوب قيادتي على الإطلاق".
وحين سُئِل عن توقعاته للسباق، أجاب البريطاني: "أعتقد أن الجميع سيكونون في نفس الموقع".
واختتم: "في حال ابتعد السائقون أمامي فهذا لأنهم يمتلكون ارتكازية أكبر أو ربما يحظون بتبريد أفضل لإطاراتهم. سنرى في السباق كيف ستسير الأمور".
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