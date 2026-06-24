هاميلتون أصبح "قائد" فريق فيراري
يرى مارتن براندل أن شارل لوكلير يحتاج إلى استعادة زخمه داخل فيراري، مشيراً إلى أن لويس هاميلتون ارتقى الآن إلى موقع قائد الفريق.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي
وصلت الطفرة الأخيرة في مستوى لويس هاميلتون مع فيراري إلى مستوى جديد بعد فوزه التاريخي في سباق جائزة إسبانيا الكبرى.
فقد حقق السائق البريطاني أول انتصار له مع فيراري على حلبة برشلونة-كاتالونيا، بينما زميله انسحب شارل لوكلير من السباق.
وبينما بدا أن لوكلير يمتلك الأفضلية على هاميلتون خلال معظم فترات موسم 2025، بدأت الصورة تتغير مع انطلاق موسم 2026.
وكانت أول منصة تتويج لبطل العالم سبع مرات مع فيراري في جائزة الصين الكبرى مطلع الموسم.
لكنه واصل تحسين مستواه بتحقيق المركز الثاني مرتين متتاليين في مونتريـال وموناكو.
قبل أن يأتي الفوز في إسبانيا ليكون تتويجاً لهذه الصحوة.
أما لوكلير، فقد اضطر إلى الانسحاب من سباق برشلونة في المراحل الأخيرة.
ولم ينهِ المونغاسكي أي سباق أمام هاميلتون منذ جائزة ميامي الكبرى؛ ففي ميامي، تم رفع العقوبة الزمنية التي تلقاها بعد السباق من 10 ثوانٍ إلى 20 ثانية، ما أدى إلى تراجعه خلف هاميلتون.
ويتقدم هاميلتون حالياً بفارق 40 نقطة أمام لوكلير في ترتيب بطولة السائقين.
وتحدث معلق سكاي إف 1 مارتن براندل عن تراجع مستوى لوكلير قائلاً: "يمر لوكلير بفترة صعبة جداً في الآونة الأخيرة".
وأكمل: "يحتاج إلى تقديم أداء قوي جداً في النمسا وسيلفرستون".
واختتم: "لأن هاميلتون يبدو الآن قائد الفريق الواضح في فيراري".
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