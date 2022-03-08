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هاميلتون: أشعر بنشاطٍ أكثر من أي وقت مضى قبيل انطلاق الموسم الجديد

قال لويس هاميلتون أنه يشعر بنشاط أكثر من أي وقت مضى قبيل انطلاق موسم 2022 الجديد في الفورمولا واحد، بعد العطلة الشتوية التي استغلها لتجاوز دراما السباق الختامي في 2021.

هاميلتون: أشعر بنشاطٍ أكثر من أي وقت مضى قبيل انطلاق الموسم الجديد
خلدون يونس
من قبل:
, محرر

أخذ هاميلتون عطلة شتوية بعيداً عن أي ظهور إعلاميّ وذلك بعد سباق أبوظبي الختامي لموسم 2021، الذي تسبب بالكثير من الجدل.

أصيب سائق مرسيدس بالإحباط بسبب الطريقة التي خسر بها لقبه الثامن وذلك بسبب قرارات مايكل ماسي مدير السباقات حينها فيما يتعلق بسيارة الأمان، والتي خرق بها فقرتين من اللوائح الرياضية. 

وبالرغم من شائعات إمكانية عدم عودته للسباقات مجدداً، لكن البريطاني أكد أنه لم يفكر مطلقاً بالاعتزال.

ويقترب هاميلتون ذي الـ 37 عاماً من نهاية مسيرته المهنية، إلا أنه أكد مراراً شعوره بأنه ما زال في قمة عطائه ورغبته الجامحة بتحقيق لقب عالمي ثامن يدخل به التاريخ من أوسع أبوابه.

وتعقيباً على اقتراب الموسم الجديد، قال بطل العالم سبع مرات: "عادة ما أفكر (بمستقبلي) بحلول نهاية أي موسم، وهذا أمر اعتيادي للسائقين بعمري".  

وتابع: "تفكر في الخطوات التالية، أي منها صحيح وأي منها سيجلب لك السعادة؟ أنا أقيّم دائماً جميع خياراتي".

وأردف: "لكن، أكدتُ التزامي مع الفريق في وقت مبكر من الموسم، وأنا أحب عملي. أحب كوني جزءاً من فريق سباقات. أحب العمل معهم، وقد صرحتُ بهذا مرات عديدة. أعمل معهم جميعاً نحو تحقيق هدف مشترك". 

وتابع: "أشعر أنني في قمة عطائي. لذا ما الذي يدفعني للاعتزال؟ هناك طرق عديدة للتركيز وتجميع الجهود، ويمكن القول أنّ العطلة الشتوية كانت من بين أفضل ما اختبرته". 

واسترسل: "لذا أشعر بنشاط أكثر من أي وقت مضى على الإطلاق".

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وغاب هاميلتون عن قنوات التواصل الاجتماعي على ضوء خسارته للقب وبقي كذلك حتى الكشف عن سيارة مرسيدس الجديدة. 

وأكد النجم البريطاني أن "آخر ما أراده هو الكلام مع الآخرين" خلال العطلة الشتوية، حيث أراد تمضية الوقت مع عائلته.

فقال: "بالطبع تكلمت مع والدي حيال هذه الأمور، لأننا بدأنا هذا العمل سوية".  

وأردف: "يتعلق الأمر بالتواجد، وعيش اللحظة والذكريات. أعلم في بعض الأحيان ضرورة التركيز الشديد، والانخراط في بعض الأمور، والعمل على نسيان بعض الأمور".

وتابع: "لقد كانت وقتاً لإعادة التركيز والتذكر. كانت أفضل فترة أمضيتها على الإطلاق مع عائلتي". 

يشار إلى أن القسم الثاني للتجارب الشتوية سينطلق من حلبة البحرين الدولية يوم 20 مارس/آذار المقبل. 

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