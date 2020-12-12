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هاميلتون: أشعر بأنني خسرت ذاك الزخم رغم غيابي القصير

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هاميلتون: أشعر بأنني خسرت ذاك الزخم رغم غيابي القصير
من قبل:
, محرر

قال لويس هاميلتون أنّه يشعر وكأنه خسر ذاك الزخم الذي حظي به طوال الموسم بالرُغم من غيابه القصير إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد تأهّله ثالثًا في جائزة أبوظبي الكبرى.

لم يتمكّن بطل العالم هاميلتون من التأهّل بمركزٍ أفضل من الثالث لسباق أبوظبي الختامي، حيث سينطلق خلف صاحب قطب الانطلاق الأوّل ماكس فيرشتابن، وزميله في مرسيدس فالتيري بوتاس.

وكان البريطاني قد صرّح إثر عودته إلى بادوك الفورمولا واحد بعد غيابه عن جولة الصخير الأخيرة بأنّه ممتن لقدرته على إنهاء الموسم مع الفريق، لكنّه صرّح عقب التصفيات اليوم بأنّها نهاية أسبوع صعبة وأنه عانى مع التوازن والعودة إلى وتيرته.

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فقال: "بصراحة، وكما سبق وقلت، فإنّني ممتن جدًا للعودة هنا مع الفريق ومحاولة اختتام ذلك الموسم القوي سويًا".

وأضاف: "لقد كانت نهاية أسبوع صعبة بكل تأكيد، حيث أحاول العودة إلى وتيرتي، بالرُغم من غيابي لأسبوعين فقط، ولكنني أشعر وكأنني فقدت ذلك الزخم".

وتابع: "لقد عانيت بالفعل حتى الآن مع التوازن، لكنني ما أزال أحاول بذل أقصى ما لديّ".

وأكمل: "تهانيّ لماكس، طريقة رائعة منه لإنهاء الموسم، ذلك العام ذو الأداء الرائع. سنحاول منحهم معركة جيّدة في الغد".

وعند سؤاله عن الكيفية التي قد يقلب بها حظوظه في السباق، قال هاميلتون: "من الرائع دومًا الانطلاق أولًا، لكن ليس بوسعك ذلك دائمًا، وهذا ما يجعل الوضع أكثر إثارة. إنّها حلبة صعبة للغاية من أجل التجاوز بشكل طبيعي، لكن الاستراتيجية ستلعب دورًا بكل تأكيد. ستكون الانطلاقة مهمة للغاية، اللفات القليلة الأولى كذلك. أنا متحمس بالتأكيد لمحاولة قلب حظوظي في الغد".

وبالحديث عن الاستراتيجية الذي قد يتبعها في السباق، اختتم البريطاني حديثه قائلًا: "عادة ما نقوم بتوقّف وحيد هنا أو شيء من هذا القبيل. لا أعتقد بأنّ استراتيجية التوقفين ستنجح، حيث أنّ هنالك خط حظائر ومخرج طويلين للغاية، لذلك سيحاول الجميع الحد من التوقفات إلى واحد. ولكن سننتظر ونرى".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
الكاتب أحمد مجدي

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