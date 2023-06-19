اشترك
السابق / فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً
فورمولا 1 / جائزة كندا الكبرى أخبار

هاميلتون: أستون مارتن "كانت متقدمة علينا بشكل طفيف" في سباق كندا

كشف لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن سيارة أستون مارتن كانت أسرع بشكل طفيف من السهام الفضية في سباق جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد من موسم 2023 الجاري.

خلدون يونس
من قبل:
لويس هاميلتون، مرسيدس

أكمل بطل العالم سبع مرات، مراكز منصة التتويج بالمركز الثالث خلف ماكس فيرستابن الفائز بالسباق وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

وقدم هاميلتون انطلاقة قوية للغاية نجح خلالها بالتقدم على ألونسو الذي تأهل ثانياً.

وبقي أمامه حتى وقفات الصيانة، لك ألونسو استعاد مركزه في اللفة 22 مع استعمال نظام الحد من الجر "دي آر أس".

ورغم تقليص هاميلتون للفارق حتى ثانيتين في القسم الأخير، لكن ألونسو كان قادراً على الردّ ليحتفظ بمركزه الثاني.

ويرى هاميلتون بأن مرسيدس متأخرة ضمن المنعطفات البطيئة، بشكل طفيف عن سيارة أستون مارتن التي أدخلت تحديثات على الهيكل لجولة كندا.

فقال: "للأسف، لم نمتلك الوتيرة اليوم. كنا نعلم بأن هذه الحلبة لن تكون الأفضل بالنسبة لنا، حيث كنا نعاني ضمن المنعطفات البطيئة".

وأكمل: "هذا هو سبب خسارتنا لصالح فرناندو وماكس، خروجاً من المنعطف الثاني أو بالأحرى عند الخروج من كل منعطف".

وتابع: "لكن أمامنا الكثير من العمل لرفع ارتكازية السيارة مع مزيد من الكفاءة".

وأردف: "لكننا نتقدم للأمام، أعتقد أننا سنتواجد ضمن مستواهم في مرحلة ما".

واسترسل: "ماكس كان بعيداً بعض الشيء. لكنني أعتقد أن وتيرتنا كانت متقاربة اليوم. لذا نحن نسير بالاتجاه الصحيح".

اقرأ أيضاً:

وقال هاميلتون أنه "من الشرف له" تشارك منصة التتويج مع بطلي عالم ألونسو وفرناندو، مضيفاً أن أستون مارتن كانت متقدمة بشكل طفيف على مرسيدس في كندا.

وأضاف: "بصراحة، كانت جولة رائعة بالنسبة لنا. كنا نتقدم بعض الشيء لكنني أعتقد أن أستون مارتن كانت متقدمة علينا بشكل طفيف بفضل التحديثات التي أدخلوها".

واختتم: "نحن نعمل على جلب المزيد للسير قدماً".

المشاركات
التعليقات

فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً
خلدون يونس More from
خلدون يونس
ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي

ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي

فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً

فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً

فيرستابن يحرز الفوز في سباق كندا المثير أمام ألونسو وهاميلتون

فيرستابن يحرز الفوز في سباق كندا المثير أمام ألونسو وهاميلتون

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

فيرستابن يحرز الفوز في سباق كندا المثير أمام ألونسو وهاميلتون فيرستابن يحرز الفوز في سباق كندا المثير أمام ألونسو وهاميلتون

مرسيدس More from
مرسيدس
مرسيدس تقلل من أهمية تحقيق الثنائية في التجارب الحرة الثانية لجولة كندا

مرسيدس تقلل من أهمية تحقيق الثنائية في التجارب الحرة الثانية لجولة كندا

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

مرسيدس تقلل من أهمية تحقيق الثنائية في التجارب الحرة الثانية لجولة كندا مرسيدس تقلل من أهمية تحقيق الثنائية في التجارب الحرة الثانية لجولة كندا

ألونسو: مشكلة التجارب الحرة الأولى في كندا "كانت محرجة بعض الشيء" للفورمولا واحد

ألونسو: مشكلة التجارب الحرة الأولى في كندا "كانت محرجة بعض الشيء" للفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

ألونسو: مشكلة التجارب الحرة الأولى في كندا "كانت محرجة بعض الشيء" للفورمولا واحد ألونسو: مشكلة التجارب الحرة الأولى في كندا "كانت محرجة بعض الشيء" للفورمولا واحد

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي

ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي ألونسو: سباق كندا كان "70 لفة تصفيات" بالنسبة لي

هاميلتون: أستون مارتن "كانت متقدمة علينا بشكل طفيف" في سباق كندا

هاميلتون: أستون مارتن "كانت متقدمة علينا بشكل طفيف" في سباق كندا

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

هاميلتون: أستون مارتن "كانت متقدمة علينا بشكل طفيف" في سباق كندا هاميلتون: أستون مارتن "كانت متقدمة علينا بشكل طفيف" في سباق كندا

فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً

فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً فيرستابن: "من المذهل" معادلة أرقام انتصارات سينا مع 41 فوزاً

فيرستابن يحرز الفوز في سباق كندا المثير أمام ألونسو وهاميلتون

فيرستابن يحرز الفوز في سباق كندا المثير أمام ألونسو وهاميلتون

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

فيرستابن يحرز الفوز في سباق كندا المثير أمام ألونسو وهاميلتون فيرستابن يحرز الفوز في سباق كندا المثير أمام ألونسو وهاميلتون

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك