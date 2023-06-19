هاميلتون: أستون مارتن "كانت متقدمة علينا بشكل طفيف" في سباق كندا

أكمل بطل العالم سبع مرات، مراكز منصة التتويج بالمركز الثالث خلف ماكس فيرستابن الفائز بالسباق وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

وقدم هاميلتون انطلاقة قوية للغاية نجح خلالها بالتقدم على ألونسو الذي تأهل ثانياً.

وبقي أمامه حتى وقفات الصيانة، لك ألونسو استعاد مركزه في اللفة 22 مع استعمال نظام الحد من الجر "دي آر أس".

ورغم تقليص هاميلتون للفارق حتى ثانيتين في القسم الأخير، لكن ألونسو كان قادراً على الردّ ليحتفظ بمركزه الثاني.

ويرى هاميلتون بأن مرسيدس متأخرة ضمن المنعطفات البطيئة، بشكل طفيف عن سيارة أستون مارتن التي أدخلت تحديثات على الهيكل لجولة كندا.

فقال: "للأسف، لم نمتلك الوتيرة اليوم. كنا نعلم بأن هذه الحلبة لن تكون الأفضل بالنسبة لنا، حيث كنا نعاني ضمن المنعطفات البطيئة".

وأكمل: "هذا هو سبب خسارتنا لصالح فرناندو وماكس، خروجاً من المنعطف الثاني أو بالأحرى عند الخروج من كل منعطف".

وتابع: "لكن أمامنا الكثير من العمل لرفع ارتكازية السيارة مع مزيد من الكفاءة".

وأردف: "لكننا نتقدم للأمام، أعتقد أننا سنتواجد ضمن مستواهم في مرحلة ما".

واسترسل: "ماكس كان بعيداً بعض الشيء. لكنني أعتقد أن وتيرتنا كانت متقاربة اليوم. لذا نحن نسير بالاتجاه الصحيح".

وقال هاميلتون أنه "من الشرف له" تشارك منصة التتويج مع بطلي عالم ألونسو وفرناندو، مضيفاً أن أستون مارتن كانت متقدمة بشكل طفيف على مرسيدس في كندا.

وأضاف: "بصراحة، كانت جولة رائعة بالنسبة لنا. كنا نتقدم بعض الشيء لكنني أعتقد أن أستون مارتن كانت متقدمة علينا بشكل طفيف بفضل التحديثات التي أدخلوها".

واختتم: "نحن نعمل على جلب المزيد للسير قدماً".