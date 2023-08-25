هاميلتون: "أراهن بوقتي" في انتظار سيارة مرسيدس سريعة

لم يحرز هاميلتون الفوز بأي سباق منذ خسارة لقب بطولة العالم لصالح ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في أبوظبي 2021، حيث خاض موسمين حتى الآن بسيارة صعبة المراس.

لكن، شدد البريطاني أن عملية السعي للتحسين على صعيدي السيارة والفريق ساعدته في الحفاظ على حافزه انتظاراً للسيارة الموعودة من مرسيدس التي ستساعده على العودة لسكة الانتصارات.

فقال: "لا أعتقد أنها فترة صعبة بشكل خاص، لأن هناك الكثير من النواحي التي بوسعنا تحسينها. نحن نعمل على تعديل التفاصيل وكيفية سير العمل خلف الكواليس".

وأكمل: "نحن نحاول باستمرار تحسين كل شيء، نحن نواصل التعديلات. نحسّن من التواصل كذلك ونضمن أيضاً وصول المعلومات الكاملة لجميع رؤساء الأقسام".

من جهة أخرى، عبر هاميلتون عن ثقته بأن كل هذا العمل سيؤتي ثماره مع سيارة الموسم المقبل.

فقال: "أمضيت الكثير من الوقت للتركيز مع الفريق. بشكل عام، نحن نشرف بشكل مباشر على الاتجاه الذي ستسير عليه سيارة الموسم المقبل".

وأكمل: "لحسن الحظ، لدينا الكثير من العوامل التي تحفزني كذلك، وهذا يتناغم مع العمل بأكمله. مثل فيلم براد بيت على سبيل المثال. لذا، أنا أراهن بوقتي انتظاراً".

بالمقابل، أوضح هاميلتون أن الفريق ما زال يجمع البيانات من السيارة الحالية للاستفادة منها في سيارة العام المقبل.

فقال: "نحن نحاول التعلم طوال الوقت فيما يتعلق بالخصائص، تدفق الهواء، كيفية سير عمل السيارة ضمن المنعطفات بطيئة، متوسطة وعالية السرعة.. كيفية تفاعلها مع الإطارات".

وأردف: "الإعدادات منخفضة، متوسطة ومرتفعة الارتكازية. نحن نتعلم باستمرار ونجمع البيانات ونقوم بالتحليلات وأنا أتعلم كذلك في كل مرة أقود فيها السيارة".

واختتم: "نحن نتعلم أكثر حيال كيفية استعمال المحرك بشكل مختلف، وكيفية استعمال الوقود. نحن نتعلم باستمرار".