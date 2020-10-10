فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
السباق خلال
19 ساعات
:
01 دقيقة
:
39 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون أراد بدء سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة

المشاركات
التعليقات
هاميلتون أراد بدء سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة
من قبل:
, رئيس التحرير

أراد لويس هاميلتون أن ينطلق في سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة (ميديوم)، إلّا أنه وثق بخيار فريقه مرسيدس بوضعه على الإطارات اللّينة خلال القسم الثاني من التجارب التأهيلية للجولة الـ 11 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

خرج هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس خلال الدقائق الأولى من القسم الثاني من التصفيات على الإطارات المتوسطة، إذ وفي حين نجح البريطاني بوضع سيارته في المركز الثاني، إلّا أنّ بوتاس تواجد في المركز الثامن حيث كان عرضةً لخطر الإقصاء.

وقد قرّر الفريق وضع الثنائي على الإطارات اللّينة منعًا لحدوث أيّة مفاجآت إذ تأهّل إلى القسم الثالث مع تفوّق الفنلندي على زميله.

وتعليقًا على استراتيجية الإطارات المتعلقة بالسباق، قال هاميلتون "كان بإمكاني التأهّل على الإطارات المتوسطة. أردت بدء سباقي عليها كوني أحب دائمًا القيام بشيء مختلف، ولكن الفريق اختار تواجدنا على نفس نوعية الإطارات".

وأضاف "سنرى ما إذا كان هذا هو الخيار الصحيح في الغد. أنا متأكّد من أنه كان كذلك".

أمّا بوتاس فشرح ما حدث معه خلال القسم الثاني قائلاً "كانت لفتي سيئة للغاية حيث لم يكن بإمكاني إدخال الحرارة الكافية إلى الإطارات خلال اللّفة الاستطلاعية. لذلك أنا سعيدٌ لتواجدي على الإطارات اللّينة".

ساينز: أمام مكلارين الكثير لفهمه عن التحديثات بعد الأداء الضعيف في تصفيات ألمانيا

المقال السابق

ساينز: أمام مكلارين الكثير لفهمه عن التحديثات بعد الأداء الضعيف في تصفيات ألمانيا

المقال التالي

بيريز: ريسينغ بوينت "أفسدت" استراتيجية التصفيات في نوربورغرينغ

بيريز: ريسينغ بوينت "أفسدت" استراتيجية التصفيات في نوربورغرينغ
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

لوكلير تفاجأ بتأهّله في المركز الرابع في نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير تفاجأ بتأهّله في المركز الرابع في نوربورغرينغ

بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في نوربورغرينغ

هاميلتون أراد بدء سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون أراد بدء سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة

بيريز: ريسينغ بوينت "أفسدت" استراتيجية التصفيات في نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: ريسينغ بوينت "أفسدت" استراتيجية التصفيات في نوربورغرينغ

معرض الصور التقني: أبرز حلول الفرق لجائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض الصور التقني: أبرز حلول الفرق لجائزة إيفل الكبرى

روزبرغ: انطلاق بوتاس أولًا في نوربورغرينغ "رسالة" إلى هاميلتون بأنّ المعركة لم تنته بعد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

روزبرغ: انطلاق بوتاس أولًا في نوربورغرينغ "رسالة" إلى هاميلتون بأنّ المعركة لم تنته بعد

فيرشتابن يعترف بخيبة أمله بعد خسارته أمام مرسيدس في تصفيات نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يعترف بخيبة أمله بعد خسارته أمام مرسيدس في تصفيات نوربورغرينغ

سيارات مايكل شوماخر الـ 20 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / الأكثر تشويقاً

سيارات مايكل شوماخر الـ 20 في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

بيريز: ريسينغ بوينت "أفسدت" استراتيجية التصفيات في نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: ريسينغ بوينت "أفسدت" استراتيجية التصفيات في نوربورغرينغ

هاميلتون أراد بدء سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون أراد بدء سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة

ساينز: أمام مكلارين الكثير لفهمه عن التحديثات بعد الأداء الضعيف في تصفيات ألمانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: أمام مكلارين الكثير لفهمه عن التحديثات بعد الأداء الضعيف في تصفيات ألمانيا

فيرشتابن يعترف بخيبة أمله بعد خسارته أمام مرسيدس في تصفيات نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يعترف بخيبة أمله بعد خسارته أمام مرسيدس في تصفيات نوربورغرينغ

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لوكلير تفاجأ بتأهّله في المركز الرابع في نوربورغرينغ

2
فورمولا 1

هاميلتون أراد بدء سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة

3
فورمولا 1

بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في نوربورغرينغ

4
فورمولا 1

بيريز: ريسينغ بوينت "أفسدت" استراتيجية التصفيات في نوربورغرينغ

23د
5
فورمولا 1

هلكنبرغ: العودة للمشاركة في نوربورغرينغ "أكثر جنوناً" من سيلفرستون

أحدث الأخبار

بيريز: ريسينغ بوينت "أفسدت" استراتيجية التصفيات في نوربورغرينغ
فورمولا 1

بيريز: ريسينغ بوينت "أفسدت" استراتيجية التصفيات في نوربورغرينغ

هاميلتون أراد بدء سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة
فورمولا 1

هاميلتون أراد بدء سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة

ساينز: أمام مكلارين الكثير لفهمه عن التحديثات بعد الأداء الضعيف في تصفيات ألمانيا
فورمولا 1

ساينز: أمام مكلارين الكثير لفهمه عن التحديثات بعد الأداء الضعيف في تصفيات ألمانيا

فيرشتابن يعترف بخيبة أمله بعد خسارته أمام مرسيدس في تصفيات نوربورغرينغ
فورمولا 1

فيرشتابن يعترف بخيبة أمله بعد خسارته أمام مرسيدس في تصفيات نوربورغرينغ

لوكلير تفاجأ بتأهّله في المركز الرابع في نوربورغرينغ
فورمولا 1

لوكلير تفاجأ بتأهّله في المركز الرابع في نوربورغرينغ

أحدث ملفات الفيديو

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ 07:02
فورمولا 1

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ

لماذا تمّ منع 08:28
فورمولا 1

لماذا تمّ منع "السيارة ذات المروحة" الأسطورية في الفورمولا واحد؟

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ 06:29
فورمولا 1

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020 13:37
فورمولا 1

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.