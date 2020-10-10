هاميلتون أراد بدء سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة

خرج هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس خلال الدقائق الأولى من القسم الثاني من التصفيات على الإطارات المتوسطة، إذ وفي حين نجح البريطاني بوضع سيارته في المركز الثاني، إلّا أنّ بوتاس تواجد في المركز الثامن حيث كان عرضةً لخطر الإقصاء.

وقد قرّر الفريق وضع الثنائي على الإطارات اللّينة منعًا لحدوث أيّة مفاجآت إذ تأهّل إلى القسم الثالث مع تفوّق الفنلندي على زميله.

وتعليقًا على استراتيجية الإطارات المتعلقة بالسباق، قال هاميلتون "كان بإمكاني التأهّل على الإطارات المتوسطة. أردت بدء سباقي عليها كوني أحب دائمًا القيام بشيء مختلف، ولكن الفريق اختار تواجدنا على نفس نوعية الإطارات".

وأضاف "سنرى ما إذا كان هذا هو الخيار الصحيح في الغد. أنا متأكّد من أنه كان كذلك".

أمّا بوتاس فشرح ما حدث معه خلال القسم الثاني قائلاً "كانت لفتي سيئة للغاية حيث لم يكن بإمكاني إدخال الحرارة الكافية إلى الإطارات خلال اللّفة الاستطلاعية. لذلك أنا سعيدٌ لتواجدي على الإطارات اللّينة".