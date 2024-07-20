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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

هاميلتون: أداء مرسيدس "لم يكن جيدًا" ضمن الحرارة المرتفعة في المجر

تسعى مرسيدس لإيجاد حل لمعاناتها في السباقات ضمن أجواء حارة، وذلك بعد التجارب الحرة الصعبة التي خاضتها في المجر.

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

قال لويس هاميلتون بأن مرسيدس عادت لتعاني من جديد ضمن الأجواء الحارة، واصفًا أداءه في تجارب الجمعة الحرة في المجر "بغير الجيد" بينما يسعى الفريق لإيجاد حلول.

بالرغم من النجاح الأخير الذي منح مرسيدس فوزين متتاليين في النمسا وسيلفرستون، إلا أن الفريق توقع بأن يعاني ضمن الأجواء الحارة في جائزة المجر الكبرى، حيث وصلت حرارة المسار في التجارب الحرة الأولى إلى ما يقرب من 60 درجة مع رطوبة تجاوزت 30 درجة.

وقد حل هاميلتون بالمركز العاشر فقط في الحصة الأولى، قبل أن يتحسّن إلى السابع في الحصة الثانية، في حين تمكن زميله جورج راسل من الحلول في المركزين الرابع والخامس تواليًا خلال الحصتين.

ويتّبع ذلك النمط الذي برهنت فيه سيارة دبليو15 على صعوبة الوصول بها إلى نافذة الإعدادات المثالية ضمن الأجواء الأكثر حرارة، إذ وبالرغم من اعتراف هاميلتون بأن الفريق لديه فكرة عما يحتاج تغييره للتجارب الحرة الثالثة، لكنه أشار إلى أن الفريق كان بعيدًا عن الأداء المأمول خلال مجريات الجمعة.

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حيث قال: "لم يكن اليوم جيدًا في الواقع. الطقس كان جيدًا وكان من الرائع التواجد هنا، إلا أننا كنا بعيدين عن الأداء اليوم".

وأضاف: "لم يكن الشعور جيدًا على السيارة من ناحية الإعدادات، لكنني أعتقد بأن لدينا فكرة عن سبب ذلك، وسنعمل الليلة لإيجاد حلول، لكن ذلك ليس الاستعداد الأفضل حتى الآن".

وتابع: "قمنا ببعض التغييرات البسيطة بين حصتي التجارب، لكن السيارة كانت ذاتها تقريبًا. أعتقد بأن هنالك أمرًا محددًا قد تركناه وغيرنها لنهاية هذا الأسبوع وربما سنحتاج للعودة إليه".

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