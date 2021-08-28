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هاميلتون: أداء راسل لن يُغيّر تفضيلي لبوتاس لموسم 2022

قال البريطاني لويس هاميلتون أنّ أداء مواطنه جورج راسل اللامع في تصفيات سبا-فرانكورشان "لن يُغيّر أيّ شيء" في ما يتعلّق بمن يُفضّل تواجده بجواره في صفوف فريق مرسيدس خلال موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

هاميلتون: أداء راسل لن يُغيّر تفضيلي لبوتاس لموسم 2022

لم تتّخذ مرسيدس قرارها بعد بشأن ترقية راسل من ويليامز إلى صفوفها لمجاورة هاميلتون الموسم المقبل أم أنّها ستُبقي على فالتيري بوتاس لما قد يكون موسمه السادس على التوالي مع الفريق منذ مغادرة نيكو روزبرغ نهاية عام 2016.

وحافظ راسل وبوتاس على صمتهما حيال تقدّم قرار مرسيدس ضمن جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع بعد العطلة الصيفيّة، حيث أشار هاميلتون إلى أنّ علاقته ببوتاس "أفضل من أيّ وقتٍ مضى"، لكنّه قال بأنّه سيدعم أيّ قرار يتّخذه فريقه.

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وألمح هاميلتون مرارًا إلى أنّه يُحبّذ إبقاء مرسيدس على تشكيلتها الحاليّة للعام المقبل، مُشيرًا إلى عدم وجود حاجة للتغيير في يونيو الماضي.

وعندما سُئل إن كان لا يزال يرى الأمور على ذات النحو بعد تحقيق راسل لمركزٍ ثان مفاجئ في تصفيات سبا لصالح ويليامز، أجاب هاميلتون: "لا أشعر بأنّ الوضع يختلف".

وأضاف: "أعني أنّ جورج يقوم بعملٍ رائع هذا العام. لكنّ ذلك لا يُغيّر أيّ شيء في الحقيقة".

وأردف: "أنا متأكّدٌ من أنّه يُواجه بعض الضغط على عاتقه مثله مثل فالتيري للقيام بعملٍ جيّد. ومن الرائع رؤيته يُقدّم هكذا أداء. لا يُمكن عيبه على ذلك".

وبحديثه بجوار هاميلتون وماكس فيرشتابن الحائز على قطب الانطلاق الأوّل في سبا في المؤتمر الصحفي، أشار راسل إلى أهميّة تقديم أفضل النتائج في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرته في الفورمولا واحد، بالرغم من أنّه أصرّ على أنّه "بصرف النظر" عن الوضع الحاليّ فإنّه "يسعى لتقديم 120 بالمئة في كلّ عطلة نهاية أسبوع".

وقال البريطاني الشاب الذي حلّ على بُعد 0.321 ثانية عن زمن فيرشتابن: "أعتقد بأنّ الفورمولا واحد رياضة لا ترحم".

وأضاف: "هناك فرصة لـ 20 سائقًا فقط في العالم، وهناك الكثير من السائقين الآخرين الذين يستحقّون التواجد في الفورمولا واحد".

وأردف: "لذا بصرف النظر عن تجربتي الشخصيّة في محادثات العقد هذه، فإنّ عليك مواصلة تقديم كلّ ما يُمكنك في الوقت الحاضر وعدم رفع قدمك عن دوّاسة الوقود لأنّه سيكون هناك شبابٌ قادمون لمحاولة انتزاع مقعدك".

واختتم بالقول: "لا يُمكنك التقاعس مطلقًا".

جورج راسل، ويليامز

جورج راسل، ويليامز

تصوير: صور موتورسبورت

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