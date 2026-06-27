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هاميلتون: أخيراً نرى ثمار العمل الشاقّ

أشاد لويس هاميلتون بالتحسن الذي حققه فريقه فيراري مؤخرًا، بعدما احتل المركز الثالث في التجارب التأهيلية لجائزة النمسا الكبرى.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

أنهت فيراري التجارب التأهيلية التي أُقيمت يوم السبت في حلبة ريد بُل رينغ، باحتلال شارل لوكلير المركز الثاني، ولويس هاميلتون المركز الثالث.

وضمن حديثه بعد نهاية الحصة، أكد هاميلتون أن وجود سيارتي فيراري ضمن المراكز الثلاثة الأولى جاء نتيجة العمل الذي قام به الفريق خلال الأشهر الأخيرة.

وقال هاميلتون: "من الرائع أن تمتلك فيراري سيارتين في المركزين الثاني والثالث. هذه النتيجة تعكس العمل المذهل الذي أُنجز في المصنع".

وأكمل: "إنهم يواصلون بالفعل أعمال التطوير. لقد جلبوا تحديثات صغيرة إلى هنا، وعملوا بجد كبير لتحسين السيارة".

وأردف: "بدأنا بالفعل نرى ثمار ذلك".

بالمقابل، اعترف هاميلتون بأنه ارتكب خطأً خلال لفته الأخيرة في الجزء الثالث من التجارب التأهيلية، لكنه أعرب عن رضاه عن النتيجة.

وتابع هاميلتون حديثه قائلًا: "لقد ارتكبت خطأً في الجزء الثالث من التجارب التأهيلية ولم أتمكن من إكمال لفتي الأولى". 

واختتم: "لكن رغم ذلك، أنا سعيد جدًا".

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