هاميلتون: "أخافوني بالأمس" وكنت أتوقع أن تتأخر فيراري بستة أعشار في سيلفرستون

خلال اليوم الإعلامي للجولة البريطانية أمسٍ الخميس، وحتى بعد الحصّة الحرة الوحيدة لهذا الأسبوع هذا الصباح، حرصت فيراري على إبقاء سقف التوقعات منخفضًا.

ويعرف هاميلتون، صاحب تسعة انتصارات في سيلفرستون، أكثر من أي سائق آخر ما يتطلبه تحقيق أداء تنافسي على هذه الحلبة العريقة. وكشف أن مهندسي فيراري اعتمدوا على ملاحظاته أكثر من المعتاد، لكنه كان يعتقد ببساطة أن السيارة تفتقر إلى القوة اللازمة لمنافسة المتصدرين.

لكن الواقع جاء أكثر إيجابية بكثير مما كان متوقعًا، إذ تصدر هاميلتون جدول الأزمنة في الحصّة الحرة الأولى، ثم كرر ذلك في التصفيات الخاصة بالسباق القصير، متفوقًا على أندريا كيمي أنتونيللي بفارق 0.011 ثانية فقط.

وقال هاميلتون بعد إحرازه أول قطب انطلاق أول للسباق القصير منذ جائزة الصين الكبرى العام الماضي، في إشارة إلى تأخر فيراري على الخطوط المستقيمة في النمسا: "لقد أخافوني جميعًا بالأمس، إذ قالوا لي إننا سنتأخر بستة أعشار الثانية على الخطوط المستقيمة مقارنة بهؤلاء. وفي السباق الماضي كنا بالفعل متأخرين بأربعة أعشار الثانية على الخطوط المستقيمة".

وأضاف: "لكن اليوم، فجأة أصبحنا هناك معهم. وقلت لنفسي: هل هذا حقيقي؟ هل سيرفعون مستوى الأداء في التصفيات؟ لكننا كنا بالفعل ننافسهم."

ويرى هاميلتون أن ذلك يعكس بشكل أساسي التقدم الذي تواصل فيراري تحقيقه في مارانيللو.

وأضاف: "أريد دائمًا أن أنسب الفضل إلى الجميع في المصنع. لا أستطيع أن أكرر ذلك بما يكفي، فهم يواصلون العمل بكل قوة. كنا عالقين في وضع صعب في العام الماضي، ولم يكن هناك الكثير مما يمكننا فعله. أما الآن، فهم يواصلون اكتشاف أمور جديدة وإضافة تحديثات إلى السيارة".

وأكمل: "نجلب إضافات صغيرة في كل عطلة نهاية أسبوع ونضيف المزيد من الأداء إلى هذه السيارة. وفي هذا الأسبوع بدت السيارة رائعة، وسيلفرستون هي أفضل حلبة للقيادة."

وقبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، شارك هاميلتون بقية السائقين المخاوف نفسها بشأن إدارة الطاقة.

وكان من المتوقع أن تمثل سيلفرستون تحديًا خاصًا من هذه الناحية، لكن سائق فيراري أكد أن الوضع جاء أقل حدة بكثير مما كان متوقعًا.

وقال: "حتى لو استمعتم إليّ في المؤتمر الصحفي، فقد قلت إن الحلبة لن تكون كما اعتدنا عليها. هذا ما كنا نظنه جميعًا، لكن الحلبة لا تزال مذهلة، ولا تزال تمنح الشعور الرائع نفسه. كما أن تراجع أداء المحرك لم يكن قريبًا حتى مما توقعناه."

وعانى زميله شارل لوكلير مرة أخرى في تصفيات السباق القصير، لكنه اعترف هو الآخر بأنه تفاجأ بسرور بمدى تنافسية فيراري على واحدة من أكثر حلبات الموسم اعتمادًا على قوة وحدة الطاقة.

وقال السائق القادم من موناكو: "لقد فوجئنا للغاية بحصول لويس على قطب الانطلاق الأول اليوم، لكن بشكل عام كنا نتوقع فارقًا أكبر بكثير مع السيارات التي أمامنا".

وأضاف: "إنها خطوة جيدة إلى الأمام، لكننا كفريق فوجئنا حقًا بقدرتنا على المنافسة بهذا المستوى على حلبة مثل هذه".

هاميلتون سعيد بوتيرة المسافات الطويل... لكنه يحذر من تأثير عامل السحب

رغم ذلك، لا يبالغ هاميلتون في توقعاته بشأن فرصه في السباق القصير.

فعلى الرغم من رضاه عن وتيرة فيراري خلال محاكاة المسافات الطويلة يوم الجمعة، فإنه لا يزال حذرًا من أفضلية مرسيدس وريد بُل من ناحية وحدة الطاقة، خصوصًا مع تأثير السحب.

وقال: "يجب أولًا أن أراجع وتيرة المسافات الطويلة، لكن السيارة كانت رائعة بالفعل في تلك التجارب. سيكون الأمر صعبًا بطبيعة الحال، فهؤلاء قريبون جدًا، لكنني لا أعتقد أنه مستحيل".

وأكمل: "نحن في موقع جيد، لكن من الواضح أن هناك الكثير من الاستفادة من عامل السحب خلال اللفات الأولى، وهذا لن يجعل من السهل إبقاء سيارة مرسيدس أو سيارة ريد بُل خلفنا."