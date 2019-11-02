فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون: أتحمّل مسؤولية عدم تأهلي في الصفّ الأوّل لسباق أوستن

المشاركات
التعليقات
هاميلتون: أتحمّل مسؤولية عدم تأهلي في الصفّ الأوّل لسباق أوستن
من قبل:
, رئيس التحرير
02-11-2019

قال لويس هاميلتون بأنه يتحملّ مسؤولية عدم تواجده في الصفّ الأوّل لسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة الـ 19 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، حيث سينطلق من المركز الخامس.

انطلق السائق البريطاني من المركز الأوّل في هذه الجائزة خلال المواسم الثلاثة الماضية، بيد أنه لم يتمكّن من إحراز نتيجة أفضل من الخامس على الرغم من تصدّره للتجارب الحرّة الثانية وتواجده في المراكز الأولى خلال قسمَي التجارب التأهيلية.

وفي الواقع لم يتمكّن العديد من السائقين من تحسين أزمنتهم خلال الدقيقة الأخيرة إذ صبّ ذلك في صالح زميله فالتيري بوتاس الذي سيكون أوّل المنطلقين للمرّة الخامسة هذا الموسم.

"ما حدث لا علاقة له بالسيارة" قال هاميلتون الذي تأخّر بفارق 0.29 ثانية عن زميله، مضيفًا "لم أسجّل لفة جيدة على الرغم من أنّ السيارة كانت قادرة على وضعي في الصفّ الأوّل. إنه خطئي".

ويملك سائق مرسيدس فرصة التتويج بلقبه السادس في مسيرته يوم غدٍ الأحد إذا ما أنهى السباق ضمن المراكز الثمانية الأولى.

ولكنه اعترف بأنه لا يُفكّر بهذه المسألة في الوقت الحالي، إذ تابع قائلاً "بصراحة أنا لا أحاول التفكير بذلك الآن، أنا فقط أحاول استيعاب ما حدث والتفكير في الغد".

من ناحيته، أكّد مدير فريق مرسيدس توتو وولف بأنّ هاميلتون ومع استراتيجية عدائية سيتمكّن من المنافسة على الفوز في الغد.

وقال "لا يزال بإمكان هاميلتون المنافسة على الفوز مع استراتيجية عدائية".

المقال التالي
بوتاس ينطلق أوّلاً بفارق 0.012 ثانية عن فيتيل في أوستن

المقال السابق

بوتاس ينطلق أوّلاً بفارق 0.012 ثانية عن فيتيل في أوستن

المقال التالي

"فيا" تجيب على استفسار ريد بُل بشأن تدفّق الوقود

"فيا" تجيب على استفسار ريد بُل بشأن تدفّق الوقود
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

2
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

3
فورمولا 1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.