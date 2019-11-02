هاميلتون: أتحمّل مسؤولية عدم تأهلي في الصفّ الأوّل لسباق أوستن

انطلق السائق البريطاني من المركز الأوّل في هذه الجائزة خلال المواسم الثلاثة الماضية، بيد أنه لم يتمكّن من إحراز نتيجة أفضل من الخامس على الرغم من تصدّره للتجارب الحرّة الثانية وتواجده في المراكز الأولى خلال قسمَي التجارب التأهيلية.

وفي الواقع لم يتمكّن العديد من السائقين من تحسين أزمنتهم خلال الدقيقة الأخيرة إذ صبّ ذلك في صالح زميله فالتيري بوتاس الذي سيكون أوّل المنطلقين للمرّة الخامسة هذا الموسم.

"ما حدث لا علاقة له بالسيارة" قال هاميلتون الذي تأخّر بفارق 0.29 ثانية عن زميله، مضيفًا "لم أسجّل لفة جيدة على الرغم من أنّ السيارة كانت قادرة على وضعي في الصفّ الأوّل. إنه خطئي".

ويملك سائق مرسيدس فرصة التتويج بلقبه السادس في مسيرته يوم غدٍ الأحد إذا ما أنهى السباق ضمن المراكز الثمانية الأولى.

ولكنه اعترف بأنه لا يُفكّر بهذه المسألة في الوقت الحالي، إذ تابع قائلاً "بصراحة أنا لا أحاول التفكير بذلك الآن، أنا فقط أحاول استيعاب ما حدث والتفكير في الغد".

من ناحيته، أكّد مدير فريق مرسيدس توتو وولف بأنّ هاميلتون ومع استراتيجية عدائية سيتمكّن من المنافسة على الفوز في الغد.

وقال "لا يزال بإمكان هاميلتون المنافسة على الفوز مع استراتيجية عدائية".