هاكينن ينضمّ إلى بوتاس ضمن فريق فنلندا في سباق الأبطال

ينضم هاكينن إلى قائمة المشاركين في الحدث الذي يُقام في 5-6 فبراير/شباط في منتجع "بايت هافزباد" السويدي على مسار من الجليد والثلج.

وقد تمّ الإعلان في سبتمبر/أيلول الماضي بأن سائق مرسيدس الحالي بوتاس سيخوض مشاركته الأولى في سباق الأبطال العام المُقبل، لينضمّ إلى مواطنه هاكينن الآن.

وسيمثّل بوتاس وهاكينن فريق فنلندا في كأس الأمم، كما من المقرر أن يشارك الثنائي كذلك في حدث بطل الأبطال الفردي.

وتعقيبًا منه على المشاركة في سباق الأبطال، قال هاكينن: "أنا متحمّس جدًا للعودة إلى السباقات وأن أكون قادرًا أخيرًا على المشاركة في سباق الأبطال".

وأضاف: "سيكون ذلك بالطبّع مختلفًا جدًا عن التسابق في الفورمولا واحد، لكنني أحب المنافسة وسيكون من الرائع القيادة على الجليد والثلج".

وتابع: "إنه لشرف أن أمثّل فريق فنلندا مع فالتيري بوتاس. سنبذل أفضل ما لدينا من أجل الفوز باللقب وآمُل أن يكون هنالك الكثير من المشجّعين الفنلنديين لدعمنا".

من جهته أضاف بوتاس قائلًا: "باتت تجمعني صداقة جيّدة مع ميكا، لذلك أنا سعيد جدًا بتواجده كزميل لي لنمثّل فريق فنلندا في كأس الأمم ضمن منافسات سباق الأبطال".

وأكمل: "علينا أن نحاول بالطبّع هزيمة بعضنا البعض في المنافسة الفردية، إذ سيكون ذلك ممتعًا للمشجعين، أيا كان من سيفوز في النهاية".