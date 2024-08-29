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هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024

يرى ميكا هاكينن بطل العالم السابق في الفورمولا واحد أن مكلارين باتت الآن قادرة على الفوز بلقب البطولة لموسم 2024 الجاري.

خلدون يونس
خلدون يونس
الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين

الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

أظهرت مكلارين تحسناً كبيراً للغاية منذ أول حزمة تحديثات كبيرة لسيارتها في ميامي.

ونجح نوريس بإحراز أول فوز له في الفئة الملكة من بوابة الجولة الأمريكية تلك، بينما فاز زميله أوسكار بياستري بسباق المجر.

ومنذ ذلك الحين تنافس مكلارين بشدة على منصات التتويج، وبدا من الواضح أنها باتت السيارة الأسرع قبل العطلة الصيفية.

ومباشرة في أول سباق من النصف الثاني للموسم على حلبة زاندفورت، أحرز نوريس الفوز مجدداً لكن هذه المرة على أرض ماكس فيرستابن وأمام الجمهور الهولندي.

وقطع خط النهاية أولاً بفارق قارب 23 ثانية أمام بطل العالم ثلاث مرات.

وضمن معرض كلامه على أداء مكلارين، قال هاكينن في تصريح لـ "Unibet": "أحرز نوريس ثاني فوز له هذا الموسم في هولندا، ولم يثبت أن مكلارين سريعة على جميع أنواع الحلبات وحسب، بل أظهر أن التحديثات رفعت سرعة السيارة أيضاً".

وأكمل: "مكلارين مثال حقيقي على عملية التطوير الناجحة. هذا ما يعزز ثقة الفريق بأكمله. لديهم بنية هندسية متكاملة، وهذا يعتبر ضماناً للفوز".

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وتابع: "المركز الرابع المحُبط لـ بياستري في هولندا، يُظهر أنه لديه - والفريق - توقعات مرتفعة جداً. تتوقع مكلارين من كلتا السيارتين تحقيق منصة التتويج وتلك علامة على الثقة بوتيرة سيارتها".

وأردف: "حالياً، لا تتأخر مكلارين سوى بـ 30 نقطة فقط خلف ريد بُل ضمن ترتيب بطولة المصنعين، ما يعني أنهم قادرون على الفوز باللقب".

وأضاف: "نتيجة بطولة المصنعين تمنح الكثير من الأموال التي يتلقاها الفريق نهاية الموسم. من وجهة نظر اقتصادية، تحقيق المركز الأول كفريق أهم بكثير من بطولة السائقين".

واسترسل: "شخصياً، أعتقد أن لاندو وأوسكار قادران على تسجيل نقاط بشكل أكثر ثباتاً من ريد بُل. ريد بُل في موقع خطر لأن ماكس ينافس لوحده سائقَي مكلارين".

واختتم: "إن تواصل الحال هكذا لبقية السباقات التسعة، فإن توازن القوى قد يتغير (لصالح مكلارين)".

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