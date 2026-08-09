حذر بطل العالم مرتين في الفورمولا 1 ميكا هاكينن فريق مكلارين من محاولة التعاقد مع ماكس فيرستابن، ناصحًا فريقه السابق بالحفاظ على الروح الداخلية للفريق وتجنب "هز القارب" في ظل شائعات سوق انتقالات السائقين خلال منتصف الموسم.

وجاءت تصريحات الأسطورة الفنلندية خلال ظهوره في بودكاست Up To Speed إلى جانب زميله السابق في مكلارين ديفيد كولتارد، حيث ناقشا الشائعات المستمرة التي تربط سائق ريد بُل بالانتقال إلى الفريق البريطاني.

وأثار كولتارد الموضوع أثناء الحديث عن انتقالات السائقين، مشيرًا إلى أن هاكينن لا يزال مرتبطًا بمكلارين، قبل أن يسأله كيف كان سيتعامل مع هذا السيناريو لو كان مديرًا للفريق.

وتحديدًا، تساءل كولتارد عما إذا كان ضم بطل العالم أربع مرات إلى جانب لاندو نوريس سيؤدي حتمًا إلى تعقيدات واحتكاكات داخل الفريق.

ليرد هاكينن قائلًا: "الأمر مثير للاهتمام للغاية. لا يتعلق الأمر بماكس فقط، فهناك العديد من السائقين الآخرين أيضًا. لكن ما رأيته في طريقة عمل مكلارين هو أنها تنظر دائمًا إلى المنظومة الكاملة للفريق، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح، عبر بناء روح جماعية استثنائية داخل الفريق".

وأضاف: "إذا سألتني عما سأفعله، فسأحاول تقليل هذا الخطر إلى أدنى حد، لأنك قد تخسر هذه الروح الجماعية عندما يمتلك الفريق سائقين كبيرين. لماذا تغامر بزعزعة استقرار القارب؟"

واستند السائق الفنلندي إلى تجربته الشخصية مع مكلارين، إذ أمضى هو وكولتارد ستة مواسم كزميلين في الفريق، مؤكدًا أنه عندما يكون الانسجام الداخلي موجودًا، فمن الأفضل للإدارة الحفاظ على الاستقرار بدلًا من المغامرة في سوق الانتقالات.

فقال: "مكلارين تملك بطلًا للعالم، وكنا نحن أطول ثنائي من الزملاء في تاريخ الفورمولا 1. وهذا يدل على أنه عندما يكون هناك انسجام جيد داخل الفريق، فلماذا تجلب شخصًا آخر؟"

هذا وتُستأنف منافسات الفورمولا 1 بعد العطلة الصيفية بإقامة جائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس.