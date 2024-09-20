هاكينن: تأثير نيوي على أستون مارتن بحاجة لثلاثة سنوات

سيبدأ نيوي العمل مع أستون مارتن الموسم المقبل، وبالتالي سيدعم العمل على تطوير سيارات الفريق التالية.

وتعليقاً على خطوة انتقال عبقري التصميم من ريد بُل إلى أستون مارتن، قال هاكينن: "قرار نيوي بالانتقال إلى أستون مارتن، تمثل أخباراً هائلة حقاً وهناك سبب لذلك".

وأكمل: "فزتُ بلقبَيّ الاثنين مع سيارات تحت قيادته، وهما لقبان من أصل 25 فاز بها مع ويليامز، مكلارين وريد بُل".

واسترسل: "إنه الأفضل، وهو لا يعرف فقط كيف يصمم السيارة، بل كيف يجعلها مريحة للسائق في قيادتها".

وأضاف: "رغم أن الفورمولا واحد رياضة معقدة جداً، مع أكثر من ألف موظف في كل فريق، لكن من الضروري إدارة هؤلاء الأشخاص بكفاءة".

وأردف: "من الواضح أن آدريان لم يعد منخرطاً في تطوير كامل نواحي السيارة. لكنه يحدد الاتجاه، ويضع الأولويات".

وتابع: "إنه مبدع، ورائع في اختلاق الأفكار ولا يعتمد على الحواسيب والأنظمة وتقنيات تحليل البيانات".

واستكمل: "تمتلك أستون مارتن عدداً كبيراً من المهندسين والمصممين، لكن كامل القسم التقني بات تحت إدارة آدريان ولديه حرية العمل، وأعتقد أننا سنشهد تحسناً واضحاً في غضون 3 - 5 سنوات".

واختتم: "الأمر المهم الآخر أن أستون مارتن ستستعمل محركات هوندا في 2026، ونيوي يعرف تماماً المهندسين اليابانيين عبر العلاقة الوثيقة بين ريد بُل وهوندا".