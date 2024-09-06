هاكينن: بيريز وراء فشل ريد بُل

يرى بطل العالم مرتين، أن سيرجيو بيريز خذل نفسه وفريقه كذلك.

حيث قال: "الفورمولا واحد رياضة قاسية؛ عليك أن تتفوق على زميلك أولاً، قبل الآخرين".

وأكمل: "في حالة ريد بُل، فإن الفارق بين بيريز وماكس فيرستابن في تصاعد مستمر، وهذا يمنع الفريق من الحصول على معلومات كاملة من كلتا السيارتين".

وأردف: "هذه بمثابة نقطة ضعف حقيقية في عملية التطوير لدى ريد بُل، وستؤثر عليهم بشكل متواصل".

وأضاف: "رغم أنني أحاول تجنب توجيه الانتقادات، لكنني أشير للحقائق. لا بد من تواجد سائقين جيدين من أجل الوصول للتعديلات المطلوبة انسيابياً وميكانيكياً".

واستكمل: "لديك وقت قليل للغاية خلال الجولة. لا يمكن للفريق إكمال المهمة بسيارة واحدة. أنت بحاجة لسيارتين مع سائقين. سيرجيو لم يساهم مع ريد بُل كما يجب، وذلك أثّر على نتائجهم".

واستطرد: "هذا ليس موسم سيرجيو الأول أو الثاني في الفورمولا واحد. إنه متواجد منذ زمن طويل. وهو يدرك ما يحتاجه كي يصبح ’الرقم واحد’".

واختتم: "لا أريد القول بأنه غير موهوب، لكنه ليس ضمن مستوى ماكس. لم يكن قادراً على تقديم ما يلزم للمساعدة في نجاح فريقه".