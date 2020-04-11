هاس ينضمّ إلى الفرق التي سرّحت موظّفيها بشكلٍ مؤقّت
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11-04-2020
بات فريق هاس أحدث فرق بطولة العالم للفورمولا واحد التي تضع أغلب أفراد طاقمها في وضع التسريح المؤقّت في ظلّ استمرار الوضع الوبائيّ الناتج عن فيروس "كوفيد-19".
أكّدت فرق مكلارين، وويليامز، وريسينغ بوينت، ورينو مؤخّرًا أنّها سعت للحصول على مساعدات حكوميّة لدفع مستحقّات أطقمها في ظلّ توقّف التسابق الحالي.
وسار فريق هاس الآن الذي يملكه الأمريكي جين هاس على ذات الخطى من خلال وضع أغلب طاقمه في وضع التسريح المؤقّت.
وأكّد متحدّثٌ باسم الفريق أنّ أغلب طاقم الفريق في المملكة المتّحدة قد تمّ وضعه في حالة تسريح مؤقّت بدءًا من الأوّل من أبريل/نيسان الجاري، بينما سيتمّ خفض مرتّبات أغلب الموظّفين السامين الذين يُواصلون العمل.
وتعمل الفورمولا واحد و"فيا" بالتشاور مع جميع فرق البطولة لإيجاد سبلٍ لخفض التكاليف بشكلٍ دراماتيكي في ظلّ الأزمة الماليّة الخالقة المُنجرّة عن جائحة كورونا.
ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع المقبل للفرق المزيد من التخفيضات في ما يتعلّق بسقف النفقات المتّفق عليه للموسم المقبل.
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هاس ينضمّ إلى الفرق التي سرّحت موظّفيها بشكلٍ مؤقّت
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