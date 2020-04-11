فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
137 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
165 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
200 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
214 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
228 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاس ينضمّ إلى الفرق التي سرّحت موظّفيها بشكلٍ مؤقّت

المشاركات
التعليقات
هاس ينضمّ إلى الفرق التي سرّحت موظّفيها بشكلٍ مؤقّت
11-04-2020

بات فريق هاس أحدث فرق بطولة العالم للفورمولا واحد التي تضع أغلب أفراد طاقمها في وضع التسريح المؤقّت في ظلّ استمرار الوضع الوبائيّ الناتج عن فيروس "كوفيد-19".

أكّدت فرق مكلارين، وويليامز، وريسينغ بوينت، ورينو مؤخّرًا أنّها سعت للحصول على مساعدات حكوميّة لدفع مستحقّات أطقمها في ظلّ توقّف التسابق الحالي.

وسار فريق هاس الآن الذي يملكه الأمريكي جين هاس على ذات الخطى من خلال وضع أغلب طاقمه في وضع التسريح المؤقّت.

وأكّد متحدّثٌ باسم الفريق أنّ أغلب طاقم الفريق في المملكة المتّحدة قد تمّ وضعه في حالة تسريح مؤقّت بدءًا من الأوّل من أبريل/نيسان الجاري، بينما سيتمّ خفض مرتّبات أغلب الموظّفين السامين الذين يُواصلون العمل.

وتعمل الفورمولا واحد و"فيا" بالتشاور مع جميع فرق البطولة لإيجاد سبلٍ لخفض التكاليف بشكلٍ دراماتيكي في ظلّ الأزمة الماليّة الخالقة المُنجرّة عن جائحة كورونا.

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع المقبل للفرق المزيد من التخفيضات في ما يتعلّق بسقف النفقات المتّفق عليه للموسم المقبل.

ملفات فيديو ذات صلة

المقال التالي
نظرة على تاريخ ألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية

المقال السابق

نظرة على تاريخ ألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
eSports

نظرة على تاريخ ألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية

2
eSports

فيرشتابن يُثني على "الأداء الجيد جداً" للفائز بنهائي كأس "غران توريزمو" العالمي

أحدث ملفات الفيديو

أفضل لفة افتتاحية في تاريخ إيرتون سينا 02:55
فورمولا 1

أفضل لفة افتتاحية في تاريخ إيرتون سينا

قصة بورشه في الفورمولا واحد 03:46
فورمولا 1

قصة بورشه في الفورمولا واحد

جان تود - ما هو مستقبل الفورمولا واحد؟ 41:57
فورمولا 1

جان تود - ما هو مستقبل الفورمولا واحد؟

مقابلة مع جان تود حيال التسوية المتعلقة بمحرك فيراري 09:45
فورمولا 1

مقابلة مع جان تود حيال التسوية المتعلقة بمحرك فيراري

قصة 05:30
فورمولا 1

قصة "بي أم دبليو" في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

هاس ينضمّ إلى الفرق التي سرّحت موظّفيها بشكلٍ مؤقّت
F1

هاس ينضمّ إلى الفرق التي سرّحت موظّفيها بشكلٍ مؤقّت

نظرة على تاريخ ألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية
eSpt

نظرة على تاريخ ألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية

نوريس: مكلارين باتت تستمع لي بشكل أكبر
F1

نوريس: مكلارين باتت تستمع لي بشكل أكبر

رينو تُسرّح "الأغلبية العظمى" من طاقم فريق الفورمولا واحد في إنستون بشكلٍ مؤقّت
F1

رينو تُسرّح "الأغلبية العظمى" من طاقم فريق الفورمولا واحد في إنستون بشكلٍ مؤقّت

ويليامز تحصل على إعادة تمويل عقب بيع القسم الهندسي لديها
F1

ويليامز تحصل على إعادة تمويل عقب بيع القسم الهندسي لديها

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.