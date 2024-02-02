اشترك
فورمولا 1
أخبار

هاس يكشف عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

كشف فريق هاس عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد، التي تحمل اسم في.آف-24.

Updated
كسوة سيارة هاس 2024

بالمقارنة مع الكسوة اللونية السابقة فإن السيارة الجديدة لا تختلف كثيراً، ما عدا منطقة القسم العلوي للأنف.

اقرأ أيضاً:
ألوان سيارة هاس 2024

ألوان سيارة هاس 2024

تصوير: هاس

وهذه هي صور محوسبة لكسوة السيارة، حيث سيتم الكشف عن السيارة الفعلية في سيلفرستون يوم 11 فبراير..

ألوان سيارة هاس 2024

ألوان سيارة هاس 2024

تصوير: هاس

المشاركات
التعليقات
المقال السابق قيمة فيراري السوقية ترتفع 7 مليارات دولار عقب خبر ضم هاميلتون
المقال التالي كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري
فريق هاس اف1
More from
فريق هاس اف1
فريق هاس لا يزال يلاحق الأجوبة حيال مشاكل الإطارات في الفورمولا واحد

فريق هاس لا يزال يلاحق الأجوبة حيال مشاكل الإطارات في الفورمولا واحد

فورمولا 1

فريق هاس لا يزال يلاحق الأجوبة حيال مشاكل الإطارات في الفورمولا واحد فريق هاس لا يزال يلاحق الأجوبة حيال مشاكل الإطارات في الفورمولا واحد

هاس يحدد موعد الكشف عن ألوان سيارته لموسم 2024

هاس يحدد موعد الكشف عن ألوان سيارته لموسم 2024

فورمولا 1

هاس يحدد موعد الكشف عن ألوان سيارته لموسم 2024 هاس يحدد موعد الكشف عن ألوان سيارته لموسم 2024

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري

كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري

F1 فورمولا 1

كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري كيف ألقى هاميلتون على فريقه مرسيدس الخبرَ الصاعق بانتقاله إلى فيراري

هاس يكشف عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

هاس يكشف عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

هاس يكشف عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد هاس يكشف عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

قيمة فيراري السوقية ترتفع 7 مليارات دولار عقب خبر ضم هاميلتون

قيمة فيراري السوقية ترتفع 7 مليارات دولار عقب خبر ضم هاميلتون

F1 فورمولا 1

قيمة فيراري السوقية ترتفع 7 مليارات دولار عقب خبر ضم هاميلتون قيمة فيراري السوقية ترتفع 7 مليارات دولار عقب خبر ضم هاميلتون

هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق"

هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق"

F1 فورمولا 1

هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق" هاميلتون: مغادرتي لفريق مرسيدس كانت "القرار الأصعب على الإطلاق"

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك