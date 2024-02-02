هاس يكشف عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد
كشف فريق هاس عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد، التي تحمل اسم في.آف-24.
بالمقارنة مع الكسوة اللونية السابقة فإن السيارة الجديدة لا تختلف كثيراً، ما عدا منطقة القسم العلوي للأنف.
ألوان سيارة هاس 2024
تصوير: هاس
وهذه هي صور محوسبة لكسوة السيارة، حيث سيتم الكشف عن السيارة الفعلية في سيلفرستون يوم 11 فبراير..
ألوان سيارة هاس 2024
تصوير: هاس
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