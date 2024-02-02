هاس يكشف عن ألوان سيارته الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

بالمقارنة مع الكسوة اللونية السابقة فإن السيارة الجديدة لا تختلف كثيراً، ما عدا منطقة القسم العلوي للأنف.

ألوان سيارة هاس 2024 تصوير: هاس

وهذه هي صور محوسبة لكسوة السيارة، حيث سيتم الكشف عن السيارة الفعلية في سيلفرستون يوم 11 فبراير..