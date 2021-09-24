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هاس يقيّم ضمّ سائق احتياطيّ خبير لموسم 2022

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنه يقيّم إمكانية ضم سائق احتياطيّ بخبرة كبيرة لمساعدة ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين في تطوير سيارة 2022.

هاس يقيّم ضمّ سائق احتياطيّ خبير لموسم 2022

اعترف شتاينر أن تواجد سائقين ناشئين ضمن صفوف الفريق لا يمنح "أي معيار" في عملية التطوير، بعد أن كانت التشكيلة السابقة تتألف من رومان غروجان وكيفن ماغنوسن.

وستتغير القوانين بشدة الموسم المقبل، حيث يرى شتاينر أن تواجد سائق خبير سيقدم المزيد من الفوائد للفريق.

ويعمل بيترو فيتيبالدي كسائق احتياطي، حيث شارك في سباقين كبديل عن غروجان بعد حادثته العنيفة في 2020.

فقال: "ليس لدينا أي معيار حالياً، المعيار مفقود لدينا. إنه يتمثل بالسائق الخبير. لا أدري حقاً كيف سنتعامل مع هذه المسألة، لقد تكلمنا قليلاً عنها ولم نقم بأي شيء فعلي".

وتابع: "لكنني أودّ متابعة المسألة. يمكننا رؤية مدى التحسن الذي حققناه في مجال جمع البيانات والحصول على المعلومات. علينا إيجاد حلّ كذلك لكنني لست واثقاً مما يمكن القيام به".

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وتكمن المشكلة أنه وفي حال إشراك سائق ثالث للاستفادة من خبرته، فإنه سيحرم مازيبين وشوماخر من وقت ثمين على الحلبة الموسم المقبل.

"من الصعب الاستفادة من السائق الاحتياطي كمعيار. لأننا سنضطر لتقليص وقتهما على المسار. لكنني أعتقد أننا سنصل إلى هذه المرحلة في وقت ما" قال شتاينر.

وتابع: "سأقوم بمناقشة المسألة داخلياً مع المهندسين لنرى ما هو الأفضل للفريق ومن ثم سنتخذ القرار. هناك الكثير من الأفكار قيد الدراسة. لكننا لم نتخذ قراراً بعد".

واستطرد: "آمل أن تكون السيارة ثابتة في الأداء بما يكفي كي نستخلص أقصى ما بوسعنا منها. كلما كانت السيارة أفضل كلما كان تطويرها أسهل. سيارة مستقرة يمكنك جعلها أسرع".

وتعقيباً على إمكانية استقدام سائق ثالث، قال: "سيكون ذلك بعد الموسم في حال اتخذنا قراراً كهذا".

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