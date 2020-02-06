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هاس يُصبح أوّل فريق يكشف عن صور سيارته لموسم 2020

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هاس يُصبح أوّل فريق يكشف عن صور سيارته لموسم 2020
06-02-2020

بات فريق هاس أوّل فريق فورمولا واحد يكشف عن صور سيارته لموسم 2020، وذلك بعد نشره لصور حاسوبيّة لمقاتلته الجديدة اليوم الخميس.

في حين أنّ فريق هاس سينتظر حتّى صباح اليوم الأوّل من التجارب الشتويّة الأولى للفورمولا واحد في برشلونة في الـ 19 من فبراير/شباط للكشف عن سيارته الفعليّة، تمّ نشر صور حاسوبيّة للسيارة المزوّد بمحرّك فيراري.

وتأمل الحظيرة الأمريكيّة أن تسمح لها سيارتها الجديدة، التي تتضمّن كسوة لونيّة جديدة مع نهاية صفقة رعايتها من قبل ريتش إنرجي، بالعودة إلى سابق أدائها بعد موسم 2019 الصعب.

وسلك موسم الفريق دربًا خاطئًا منذ تحديث تقنيّ قدّمه في جائزة إسبانيا الكبرى، لكنّه لم يُحقّق الخطوات المرجوّة منه.

وكلّفت التغييرات فريق هاس لأداء، كما أجبرته على استخدام سيارتَين بخصائص مختلفة في عدد من الجوائز الكبرى في محاولة لتصحيح الأخطاء.

وتمّ التوصّل في النهاية إلى أنّ المشكلة مرتبطة بالترابط بين نتائج نفق الهواء والمسار، حيث يأمل الفريق أن يكون قد حلّها لهذا الموسم.

وكان رومان غروجان، الذي حافظ على موقعه بجوار كيفن ماغنوسن، قد قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" مؤخّرًا أنّ الفريق وضع كلّ جهوده في محاولة لضمان فهم سيارة 2020 في أقرب وقتٍ ممكن.

وقال حيال ذلك: "لسنا بصدد تقديم عرض، نحن في مجرّد الإطلاق".

وأضاف: "سنركّز بالكامل على الجوانب الأساسيّة ومحاولة استخراج أفضل أداء من السيارة في أسرع وقتٍ ممكن".

وأكمل: "ننتظر لرؤية ما سيكون عليه أداء السيارة على الحلبة. لدينا جميع الأرقام من نفق الهواء. أعتقد بأنّنا تعلّمنا الكثير منذ العام الماضي".

واختتم حديثه بالقول: "مجدّدًا، الإجابة الوحيدة التي سنحصل عليها هي عندما تتواجد السيارة على الحلبة ونرى حينها أداءها على المسار".

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هاس "في.أف-20"

هاس "في.أف-20"
1/2

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

هاس "في.أف-20"

هاس "في.أف-20"
2/2

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

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