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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

هاس يستعين بـ بيرمان مجدداً في إسبانيا

سيقود أوليفر بيرمان سيارة هاس خلال التجارب الحرة لجائزة إسبانيا الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد.

أوليفر بيرمان، السائق الاحتياطي لفريق فيراري وهاس

أوليفر بيرمان، السائق الاحتياطي لفريق فيراري وهاس

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيعود بيرمان لقيادة سيارة العلامة الأمريكية في التجارب الحرة الأولى على حلبة برشلونة، وهذا ما سيكون ثاني مشاركة له من أصل ستّ مقررة لهذا الموسم.

وكان قد شارك في تجارب إيمولا بديلاً عن كيفن ماغنوسن كذلك.

يشار إلى أن بيرمان شارك مع فيراري في السعودية بديلاً عن كارلوس ساينز الذي خضع لجراحة استئصال الزائدة الدودية حينها.

وتعليقاً على المشاركة، قال أياو كوماتسو مدير فريق هاس: "سيقود بيرمان معنا مجدداً في التجارب الحرة الأولى، هذه المرة بدلاً من نيكو".

كما أكد كوماتسو كذلك أن جائزة إسبانيا ستكون أول فرصة فعلية لتقييم حزمة التحديثات المقررة لتحسين الأداء في المنعطفات السريعة.

اقرأ أيضاً:
أوليفر بيرمان، السائق الاحتياطي لفريق فيراري وهاس وشارل لوكلير، فيراري

أوليفر بيرمان، السائق الاحتياطي لفريق فيراري وهاس وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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