هاس يستعين بـ بيرمان مجدداً في إسبانيا

سيعود بيرمان لقيادة سيارة العلامة الأمريكية في التجارب الحرة الأولى على حلبة برشلونة، وهذا ما سيكون ثاني مشاركة له من أصل ستّ مقررة لهذا الموسم.

وكان قد شارك في تجارب إيمولا بديلاً عن كيفن ماغنوسن كذلك.

يشار إلى أن بيرمان شارك مع فيراري في السعودية بديلاً عن كارلوس ساينز الذي خضع لجراحة استئصال الزائدة الدودية حينها.

وتعليقاً على المشاركة، قال أياو كوماتسو مدير فريق هاس: "سيقود بيرمان معنا مجدداً في التجارب الحرة الأولى، هذه المرة بدلاً من نيكو".

كما أكد كوماتسو كذلك أن جائزة إسبانيا ستكون أول فرصة فعلية لتقييم حزمة التحديثات المقررة لتحسين الأداء في المنعطفات السريعة.