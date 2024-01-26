هاس يحدد موعد الكشف عن ألوان سيارته لموسم 2024
أعلن فريق هاس أنه سيكشف عن الكسوة اللونية لسيارة موسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد، الأسبوع المقبل.
هاس، الفريق الذي أنهى الموسم الماضي بالمركز العاشر والأخير ضمن ترتيب بطولة المصنعين، أعلن على قنوات التواصل الاجتماعي أنه سيكشف عن ألوان السيارة الجديدة يوم 2 فبراير.
وسيكون ذلك عبر صور محوسبة للسيارة، وليست صوراً حقيقية فعلية، كما كان الحال في الموسم الماضي حين كشف الفريق عن صور محوسبة لسيارته.
كما كشف الفريق بأن السيارة ستخرج للحلبة للمرة الأولى في سيلفرستون يوم 11 فبراير كجزء من تجارب أولية قبيل التجارب الشتوية في البحرين.
وسيكون موسم 2024 الأول للعلامة الأمريكية من دون غونتر شتاينر كمدير للفريق.
وذلك بعد أن رفض جين هاس مالك الفريق تمديد عقده، ليستعين بدلاً منه بـ أياو كوماتسو.
وعانى الفريق من أداء ضعيف العام الماضي وخاصة مع التآكل الشديد للإطارات خلال السباقات، رغم جهود سائقيه كيفن ماغنوسن ونيكو هلكنبرغ، الكبيرة.
وسيكشف فريقا ويليامز وساوبر عن سيارتيهما في نيويورك ولندن على التوالي يوم 5 فبراير.
ومن المتوقع أن تكشف ريد بُل حاملة اللقب عن سيارتها في 15 فبراير كآخر الفرق التي تكشف عن سياراتها.
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