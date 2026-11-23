فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فريق هاس يُبقي كامارا ما يقضي على مساعيه للفوز بلقب الفورمولا 2

سيشارك السائق البرازيلي في سباقي قطر وأبوظبي لاكتساب المزيد من الخبرة استعدادًا لموسم 2027، في الفورمولا 1، رغم تصدره ترتيب بطولة الفورمولا 2 بفارق سبع نقاط أمام نيكولا تسولوف.

فيليب كليرين

تم التحرير: 23-11-2026

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رافائيل كامارا، فريق هاس

الصورة من قبل: لارس بارون

سيكمل السائق الناشئ رافاييل كامارا الموسم مع فريق هاس في قطر وأبوظبي، ما ينهي فعليًا فرصته في المنافسة على لقب بطولة الفورمولا 2.

وكان قد تأكد في أكتوبر أن كامارا سيحل محل إستيبان أوكون بصورة دائمة في عام 2027، قبل أن يتم تسريع انتقاله إلى مقعد الفريق بعد تدهور علاقة أوكون بالفريق الأمريكي.

وبعد أن تولى سائق التجارب ريو هيراكاوا قيادة سيارة أوكون في منتصف عطلة نهاية أسبوع جائزة المكسيك الكبرى، خاض كامارا ظهوره الأول في الفورمولا 1 على أرضه في البرازيل، كما قاد سيارة "في إف 26" خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

لكن الجولتين الأخيرتين فرضتا قرارًا أكثر صعوبة، لأن السائق البالغ من العمر 21 عامًا يتصدر بطولة الفورمولا 2 بفارق سبع نقاط عن نيكولا تسولوف، السائق الناشئ التابع لريد بُل.

ولا يُسمح للسائقين بالمشاركة في الفورمولا 1 والفورمولا 2 خلال عطلة نهاية الأسبوع نفسها.

رافائيل كامارا، فريق هاس

الصورة من قبل: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

وقرر فريق هاس الآن الإبقاء على السائق البرازيلي في مقعده حتى نهاية الموسم، بدلًا من إعادة هيراكاوا، بهدف منح كامارا أكبر قدر ممكن من الخبرة قبل موسمه الأول الكامل في الفورمولا 1 عام 2027.

حيث قال آياو كوماتسو، مدير فريق هاس للفورمولا 1: "نحن متحمسون لقدرتنا على إنهاء الموسم مع رافا خلف المقود، والبناء على أول مشاركتين له مع الفريق في البرازيل وأمريكا".

وأضاف: "يسعدني أن رافا تعامل مع كل حصة على الحلبة باعتبارها فرصة للتعلم، وأنه أصبح أكثر اندماجًا داخل الفريق. والآن سنتمكن من إنهاء الموسم معًا، وهو أمر مفيد لنا جميعًا قبل فترة التوقف القصيرة نسبيًا بين الموسمين، ومع بدء استعداداتنا لعام 2027".

وأنهى كامارا سباقه الأول الصعب في إنترلاغوس، الذي أُقيم في ظروف ماطرة، بالمركز العشرين، قبل أن يحتل المركز السادس عشر في لاس فيغاس.

وبينما يحتاج تسولوف الآن إلى سبع نقاط فقط لمعادلة رصيد كامارا، فإن غياب البرازيلي يعزز أيضًا فرص أليكس دان، صاحب المركز الثالث، في الفوز باللقب، إذ يتأخر عنه بفارق 18 نقطة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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