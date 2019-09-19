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فريق هاس يكشف سبب عدم تقديم عرض لضم هلكنبرغ

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فريق هاس يكشف سبب عدم تقديم عرض لضم هلكنبرغ
19-09-2019

أكد غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنه لم يتم تقديم عرض رسمي لضم نيكو هلكنبرغ إلى صفوف العلامة الأمريكية لموسم 2020 المقبل في الفورمولا واحد.

هلكنبرغ، الذي سيترك فريقه رينو مع نهاية هذا الموسم، كان ضمن لائحة هاس ليجاور كيفن ماغنوسن للموسم المقبل، قبل أن يعلن الفريق الأمريكي قبيل جائزة سنغافورة الكبرى الإبقاء على سائقه رومان غروجان وبالتالي تشكيلة السائقين من دون تغيير.

حيث قال شتاينر: "لقد كان وضعاً دقيقاً وقريباً (من إمكانية ضم هلكنبرغ)، لأنهما كلاهما سائقان جيدان جداً، وآمل أن يبقى نيكو في الفورمولا واحد".

وأكمل: "لكن في نهاية المطاف، قررنا الإبقاء على رومان. لقد كان مع الفريق لمدة أربعة مواسم، كما نعلم نقاط ضعفه وقوته. نعلم أنه وضمن ظروف جيدة، سائق جيد جداً. وهو يعلم الفريق بشكل جيد جداً".

وتابع: "السبب الأكبر، أن سيارتنا لهذا الموسم لم تقدم الأداء الذي كنا ننشده. الأمر الذي لا علاقة له بنهاية المطاف بسائقينا في الوقت الراهن. إنها السيارة، ونحن نعي ذلك تماماً".

وأردف: "تغيير السائقين الآن، لا أدري إن كان سيساعدنا على تحسين السيارة. قد يحصل ذلك، لكن قد يحصل العكس. لأن السائق الجديد القادم لا يعلم من أين بدأنا مع السيارة".

وأردف: "رومان يعتبر جزءاً كبيراً من عملية فهمنا لما جرى بشكل خاطئ مع السيارة في الوقت الراهن. لقد كان عوناً كبيراً. لم نرغب المخاطرة بأية عواقب مجهولة".

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك عوامل أخرى ضدّ ضم هلكنبرغ عدا عن مواصلة العمل مع نفس السائقين، أجاب شتاينر: "الأمر الأساسي هو ذلك. هل نود القيام بهذه الخطوة وتقديم عنصر جديد إلى الفريق؟ ذلك كان الأمر الأساسي وراء بقائنا مع تشكيلتنا الحالية. لأننا نعلم ما لدينا".

شتاينر الذي قال بأنه ومالك الفريق جين هاس "متفقان تماماً" على هذا القرار، نفى تكهنات بأن تكون "مرتبات السائقين" قد لعبت دوراً، حيث يرى أن هلكنبرغ كان ليتوافر بصفقة "مقبولة".

لكنه أشار بوضوح إلى أنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي إلى هلكنبرغ.

فقال: "في نهاية المطاف، أود توضيح نقطة: لقد قررنا الحفاظ على رومان، لكنني لا أدري إن كان نيكو لينضمّ أم لا".

واختتم: "لقد تكلمنا لكننا لم نصل إلى أي عرض رسمي. لذا لا أدري إن كان سيقبل أم لا، وعليكم أنتم (الصحفيون) سؤاله عن ذلك!".

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