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هاس: لا لوم على سائق محددٍ في حادثة شوماخر ومازبين خلال سباق زاندفورت

من قبل:
, محرر

يرى غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن اللوم لا يقع على سائق محدد من سائقَيه ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين، خلال الواقعة التي حصلت بينهما في سباق جائزة هولندا الكبرى، بالرغم من غضب شوماخر حيال حركة زميله "الخطرة".

هاس: لا لوم على سائق محددٍ في حادثة شوماخر ومازبين خلال سباق زاندفورت

بعد الواقعة التي جمعت بين سائقَي هاس خلال التصفيات، كاد مازبين وشوماخر أن يتعرضا لحادثة كبيرة بعد أن تلامست سيارتاهما خلال بداية السباق.

وبينما بدا أن شوماخر يتجه لتجاوز مازيبين خلال اللفة الثانية، تحرك مازيبين متأخراً لصدّه، ما أجبر الألماني على التراجع. وتلقى شوماخر بعض الضرر لجانح سيارته الأمامي بعد الاحتكاك بإطار سيارة مازيبين، ما اضطره لدخول وقفة الصيانة بشكل مبكر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحرك فيها مازيبين متأخراً على المقاطع المستقيمة ليصدّ زميله، حيث قام بمثل ذلك سابقاً خلال سباق جائزة أذربيجان الكبرى.

وأوضح شوماخر بعد السباق أن شعر "بغضب عارم" حيال حركة مازيبين، لكنه اختار عدم الكلام عن ذلك عبر اللاسلكي.

حيث قال: "إنه أمر محبط. في نهاية المطاف، لقد تسببَ بتحطيم سباقي، لأن جانحي الأمامي قد انكسر. من ثم خرجت إلى الحلبة مع كل تلك الأعلام الزرقاء، وبالتالي لم يعد بوسعي التسابق بشكل طبيعي بعدها".

وتابع في تصريح لقناة "سيرفوس تي.في": "أعتقد أننا شخصان مختلفان للغاية، وكذلك بطريقة تعاملنا مع الأمور. لكن لا بأس في هذا. لذا سيقوم هو بعمله، وسأقوم أنا بعملي".

واسترسل: "إنه أمر محبط، حصول هذه الأمور على الحلبة وتلك التصرفات الخطيرة، خاصة وأنني لم أكن خلفه تماماً".

لكن شتاينر مدير الفريق أوضح أن اللوم "لا يقع على سائق محدد بينهما"، حيث كشف أنه تكلم بالفعل مع شوماخر ومازيبين حيال ما حصل.

فقال: "علينا العمل على هذه المسألة وبشكل بنّاء. خضنا اجتماعاً بعد اجتماع مهندسينا، حيال هذا الأمر. ولم نصل إلى نتيجة".

وأكمل: "خطتنا تقضي بالاجتماع قبل مونزا لنرى ما يجب تقاديه مستقبلاً، لأن ما يحصل لا يفيد أحداً. حاولت شرح هذه النقطة. وسنعمل عليها. وسنعمل على حل المسألة".

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وحين سُئِل إن كان يتفق مع شوماخر حيال التحرك الخطير لزميله مازيبين، أجاب شتاينر: "أعتقد أنه يمكن القول دائماً أن التحرك خطير".

وأكمل: "يمكن تفادي الخطر. لا أعتقد أنها كانت حركة سيئة للغاية، بصراحة. نظرتُ في السيناريو، وهناك دوماً وجهتا نظر".

من جهة أخرى، أشار شوماخر سابقاً إلى أن هناك "مساحةً للتحسن" في العلاقة مع زميله، لكن في حال اتبع الروسي قوانين الفريق فيما يتعلق بالتجاوز بين الزميلين على الحلبة بشكل صحيح.

فقال: "ذلك يعتمد على القوانين التي يسير عليها، أعتقد أن قوانيني مختلفة قليلاً".

وأكمل: "عندما تُدفع باتجاه الحائط، فإنك ستواجه صعوبة في التعامل مع الأمر".

واختتم: "أعتقد أنه علينا ببساطة التكلم عن الأمر مجدداً مع الفريق. لا أعتقد أن ما يجري جيد لنا كفريق".

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