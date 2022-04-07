هاس لا تملك هيكلًا احتياطيًا في أستراليا بعد حادثة شوماخر في جدّة

تعرض شوماخر لحادثة كبيرة في التصفيات على حلبة كورنيش جدّة الشهر الماضي، ولم يتمكن من المشاركة في السباق حيث شعر الفريق أنه من الأفضل عدم الاستعجال في بناء الهيكل الاحتياطي من أجل سباق ملبورن.

وقد انتهت تلك العملية، حيث عمل الفريق لوقت متأخّر مساء أمس الأربعاء على حلبة ألبرت بارك.

فيما يتّجه الهيكل المتضرر إلى مقر الفريق في المملكة المتحدة من أجل الإصلاحات، قبل أن يستخدمه الفريق.

"كان عملًا شاقًا على الفريق" قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "كسرنا حظر التجول بالأمس كون الفريق رغب الانتهاء من العمل مبكرًا لهذا الصباح، وحتى لا يكون أمامنا الكثير من العمل الليلة. وما فعلناه يستحق ذلك لنصل إلى نقطة جيدة".

وتابع: "عليك أن تجلب أكبر عدد ممكن من الأجزاء في الوقت الحالي. ولكن لا يمكنك جلب الكثير، فلم يعد هنالك مخزون. إذ تأتي فقط بما لديك".

وأكمل: "ليس لدينا هيكل احتياطي، لا شبكة أمان لدينا هنا، لذلك عليهما أن يكونا حريصين. وإلا سننطلق من جديد مع سيارة واحدة!".

هذا ويعتقد شتاينر أنه وبمجرد أن يتم فحص الهيكل السابق لسيارة شوماخر في مقر الفريق، سيعود ذلك الهيكل للاستخدام للسباق المُقبل في إيمولا في غضون أسبوعين.

فقال: "تم إرسال الهيكل إلى المقر بالأمس. إذ تعيّن أن يأتي إلى هنا أولًا من أجل التصريحات الورقية والجمركية. سيتم إصلاحه، ونأمُل أن يكون لدينا في إيمولا من جديد، كهيكل احتياطي".