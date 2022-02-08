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هاس: لا تغيير دراماتيكي في العلاقة مع فيراري بالرُغم من المكتب الجديد في مارانيللو

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن علاقة فريقه مع فيراري لم تتغير بشكل دراماتيكي بالرُغم من افتتاح مكتب في مارانيللو وإعارة موظفين من فيراري للعمل مع الحظيرة الأمريكية.

هاس: لا تغيير دراماتيكي في العلاقة مع فيراري بالرُغم من المكتب الجديد في مارانيللو

بعد تقديم سقف النفقات في بطولة العالم للفورمولا واحد العام الماضي، آثرت فيراري إعادة توزيع عدد من موظفيها للعمل مع فريقها الزبون هاس في ظل سعيها لتحويل مسارات مواردها.

وتضمّن ذلك السعي افتتاح "مقر لهاس" في مارانيللو، والذي خرج منه تصميم سيارة الفريق الجديدة "في.اف-22" من قِبَل فريق يقوده كبير مصممي فيراري السابق سيمون ريستا.

هذا ويسعى الفريق الأمريكي للعودة من موسم 2021 الصعب الذي شهد تذيّله لترتيب الصانعين وإخفاقه في تسجيل أيّة نقاط بعدما آثر عدم تطوير سيارته لذاك الموسم والتركيز على القوانين الجديدة لموسم 2022.

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وأوضح شتاينر أن العلاقة بين هاس وفيراري لم تشهد تغيرًا كبيرًا بالرُغم من افتتاح مكتب مارانيللو، شارحًا بأن ذلك كان قرارًا بسيطًا للاستفادة من تلك الفرصة.

فقال: "يمكنني القول بأن العلاقة لم تتغير بشكل دراماتيكي، فلطالما جمعتنا دومًا علاقة جيدة".

وأضاف: "تلك العلاقة تنظمها قوانين فيا كذلك. فلا يمكن فعل المزيد خلالها لمجرد أننا نتواجد في مارانيللو. كانت تلك الخطوة منطقية كون هنالك مكاتب متاحة بسبب سقف النفقات المطبّق في البطولة، وفيراري كانت قد رتّبت تلك المباني بالفعل".

وتابع: "استفدنا من أن هنالك مساحة مكتبية متاحة، ولدينا حوالي 30 إلى 35 موظف من فيراري انتقلوا للعمل معنا بسبب سقف النفقات".

وأكمل: "لكن العلاقة، التعاون لم يتغير للأفضل أو الأسوأ. الوضع هو ذاته. فقط ما تغير هو وجودنا الآن داخل مارانيللو مع مجموعة كبيرة من الأشخاص".

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