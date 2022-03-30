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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى أخبار

هاس: كلفة حادثة شوماخر في السعودية قد تبلغ مليون دولار أمريكي

كشف فريق هاس أنه لم تنجُ إلا وحدة الطاقة وقمرة الحماية فقط عقب حادثة ميك شوماخر العنيفة في تصفيات جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد.

هاس: كلفة حادثة شوماخر في السعودية قد تبلغ مليون دولار أمريكي

كان شوماخر يسعى للتأهل إلى القسم الثالث في التصفيات قبل أن يفقد السيطرة على سيارته ويرتطم بالحائط بشكل عنيف للغاية.

وبينما خرج الألماني الشاب سليماً من الحادثة بعد خضوعه لفحوصات في المستشفى، لكن السيارة تضررت بشكل بالغ.

حيث أدرك الفريق بأن الضرر سيكون كبيراً، وبعد إجراء المزيد من الاستقصاءات، أكدت العلامة الأمريكية أن السيارة تضررت بالكامل تقريباً.

حيث قال غونتر شتاينر مدير الفريق: "الهيكل نفسه لا يبدو محطماً بشكل كامل. لكن الجوانب محطمة، إلا أنها قابلة للتبديل".

وأكمل: "من الواضح أننا بحاجة لفحص دقيق للهيكل، لكنه لا يبدو محطماً تماماً".

واسترسل: "المحرك كذلك، قيل لنا من قبل فيراري أن وحدة الطاقة تبدو بخير. كذلك الحال مع مدخرة الطاقة. إلا أن كل ما تبقى قد تحطم!".

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حطام سيارة ميك شوماخر، هاس

تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل عن فاتورة الضرر، قدّرها شتاينر بمليون دولار أمريكي.

فقال: "أعتقد أن التكلفة مرتفعة لأن نظام التعليق قد تحطم ما عدا القسم الأمامي الأيسر".

وأردف: "لا أدري حقاً تفاصيل الأمور المالية، ما بين علبة التروس والهيكل الكامل، مشعاعات التبريد.. ما بين نصف مليون إلى مليون دولار أمريكي، بتقديري".

ويرى شتياينر أنه وبينما قد لا تؤثر حادثة واحدة على معدل تطوير السيارة بوجود سقف النفقات هذا الموسم، لكن الحوادث المتتالية ستؤثر وتتسبب بالمزيد من المشاكل.

حيث قال: "هناك كمية مخصصة من المال من أجل أمور كهذه. لكن في حال تكررت مرتين أو ثلاثاً، فإن تلك الكمية ستنتهي بسرعة".

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