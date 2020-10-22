هاس: قرار تغيير السائقين اتُخذ منذ "أسبوعين أو ثلاثة"

أكد كل من رومان غروجان وكيفن ماغنوسن سائقا فريق هاس في الفورمولا واحد، أنهما سيتركان صفوف العلامة الأمريكية نهاية موسم 2020 الجاري.

وكشف شتاينر أن القرار اتُخذ بعدم تجديد عقدي سائقيه منذ أسبوعين أو ثلاثة، وأنه تواصله مع كل منهما الأسبوع الماضي لمنحهما فرصة البحث عن بدائل أخرى.

ويعتبر ميك شوماخر ونيكيتا مازبين من بين المرشحين بقوة للانضمام في 2021، ما لم يتمّ حصول أي تغيير في الخطط لاحقاً والتفكير بضم نيكو هلكنبرغ أو سيرجيو بيريز.

حيث قال شتاينر: "أعتقد أننا أردنا معاملتهما بعدل. كان بوسعنا الإبقاء على قرارنا لأنفسنا ولفترة أطول. لكنني أعتقد أنهما كانا سائقين جيدين معنا على مر المواسم".

وأكمل: "نحن نُدخل بعض التغييرات، لذا، نودّ إعلامهما كي يحظيا بفرصة البحث في مكان آخر".

وتابع: "لو أخبرناهما فقط حين نقرر بمن سنستعين الموسم المقبل، فسيكون ذلك بحلول نهاية الموسم، بالتالي ستكون فرصهما قليلة لإيجاد بدائل للموسم المقبل".

واستطرد: "يمكنني القول أننا اتخذنا القرار منذ أسبوعين أو ثلاثة. وتكلمتُ معهما لأخبرهما بذلك الأسبوع الماضي".

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بالمقابل، اعترف شتاينر أن القرار لم يكن سهلاً، خاصة وأنهما يشاركان مع الفريق منذ وقت طويل.

فقال: "كان قراراً صعباً جداً. من الصعب القيام بمثل هذه الأمور".

وأكمل: "لكن في نهاية المطاف، عليّ الاهتمام بمصلحة الفريق العامة. وقد كانا متفهمَين كلاهما بشكل كبير جداً. بالتأكيد لم يكونا مسرورين، لكنهما تفهما الموقف".

من جهة أخرى، لم يرغب شتاينر بالتعليق على هوية تشكيلة السائقين المستقبلية، وحين سُئِل إن كان الفريق يفكر بالاستعانة بسائقين مموّلين مادياً أو يمتلكون رعاةً أقوياء، أوضح شتاينر أنه هناك جوانب تجارية لأية صفقة محتملة.

فقال: "يمكن للسائق أن يمتلك الدعم والموهبة كلاهما. ما أعنيه أن الموهبة ضرورية على الدوام ليس فقط المال. لذا الموهبة هامة جداً أو هي الجانب الأهم، لكن بعض السائقين يمتلكون عقود رعاية قادرين على جلبها معهم، لذا نحن ننظر في جميع الخيارات الممكنة".

وأكمل: "هناك عدة فرص وخيارات أمامنا. سوق السائقين صغير للغاية هذا الموسم. لذا لسنا على عجلة من أمرنا".

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وأشار شتاينر كذلك إلى أن الفريق لا يستبعد تشكيلة سائقين يافعين، فقال: "لو كان لدينا سائق خبير جداً وآخر يافع، فإن الأخير سيجد صعوبة كبيرة في التأقلم وإيجاد الثقة. انظروا إلى ما يحصل لزملاء ماكس (فيرشتابن)".

وأكمل: "مثل ذلك الوضع ليس جيداً، ربما يكون خيار سائقين يافعين بديلاً أفضل، لا أدري بعد".

وتابع: "علينا تقييم مثل هذه الأمور جيداً، ودراسة إن كنا نود الاستعانة بسائق خبير أم سائقين يافعين".