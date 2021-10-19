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هاس: قدرة شوماخر على انتقاد نفسه تُظهر معدنه الحقيقي

يرى فريق هاس أن طريقة عمل سائقه ميك شوماخر المتواصل تعتبر إحدى مميزاته، وذلك مع اقتراب الألماني اليافع من إكمال موسمه الأول كناشئ في الفورمولا واحد.

هاس: قدرة شوماخر على انتقاد نفسه تُظهر معدنه الحقيقي

استحق شوماخر الثناء بعد تأهله إلى القسم الثاني من تصفيات جائزة تركيا الكبرى، وهي المرة الأولى لسيارة هاس هذا الموسم بناءً على الأداء الصرف.

وبينما لم يكن الموسم سهلاً على ابن بطل العالم سبع مرات مايكل، نظراً لأن سيارة هاس هي الأبطأ بين جميع السيارات الأخرى، لكن الفريق الأمريكي أبدى إعجابه بطريقة عمل السائق اليافع.

حيث أوضح أياو كوماتسو، مدير السباق لدى هاس، أن مقاربة شوماخر هي بالضبط ما يريد الفريق رؤيته.

فقال: "أعتقد أن ميك يعمل بشكل جاد جداً. بغض النظر عن الجولة إن كانت سيئة أم جيدة، كما أنه ينتقد نفسه على الدوام، بطريقة إيجابية".

وتابع: "إنه يبحث دائماً عن طرق للتحسن. ويعترف ’حسناً، لقد أخطأتُ هنا، عليّ التحسّن هنا’. وهذا ما يمنحه حافزاً إضافياً. وهو دائماً ما يبحث فيما يمكن تحسينه من ناحيته وفي الأدوات التي بحوزته".

وأردف: "كما أنه يعمل بجدّ كبير مع المهندسين، وهم متحفّزون من طريقة عمله".

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وبينما واجه الألماني بعض الصعوبات هذا الموسم، مع عدة حوادث، لكن كوماتسو شدد على أنه لا توجد طريقة أخرى كي يتحسن السائق أو الفريق. وأن الصراحة في التعامل تساعد كلا الطرفين على التقدم.

فقال: "إنه يتعلم ويتقدم باستمرار، وهو يراقب كل شيء ويتعلم من كل شيء. في حال تعرض لحادثة تؤثر على تصفياته، فإننا نجلس مباشرة ونتكلم حيال ما حصل. ولا نترك أيّة مسألة من دون النظر فيها".

وتابع: "كما أنه يعمل بشكل وثيق مع المهندسين، وأنا كذلك أعمل بشكل وثيق معه".

واختتم: "نحاول السير في الاتجاه الإيجابي للجولات المقبلة. أعتقد بأنه يبحث دوماً عن تحقيق المزيد من التقدم".

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إبداعات الفورمولا واحد في 2022 ستكون أقل وضوحاً من "الناشر المزدوج"

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