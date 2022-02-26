هاس: فيتيبالدي الخيار الأول في حال لم يتمكن مازيبين من التسابق

عقب الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس الماضي، أعلنت هاس أنها ستزيل شعار الراعي الرئيسي أورالكالي من على كسوة سيارتها قُبيل اليوم الختامي من تجارب برشلونة، حيث ظهر الفريق بكسوة بيضاء تمامًا يوم أمس الجمعة بعدما كانت تتضمّن ألوان العلم الروسي.

ويشارك في امتلاك أوراكالي والد مازيبين، رجل الأعمال الروسي ديميتري، والذي دعم مسيرة نجله في الفورمولا واحد. وكانت الشركة الروسية هي الراعي الرئيسي لفريق هاس منذ انضمام مازيبين إلى الفريق في 2021.

وشارك مازيبين في الحصة الصباحية من تجارب برشلونة يوم الجمعة، لكن شتاينر أكّد في مؤتمر صحفي أنه "يجب إيجاد حل" لمستقبله مع الفريق.

ومن المتوقّع أن يراجع الفريق علاقته مع شركة أورالكالي الأسبوع المُقبل وسط الأزمة الحالية.

وضمن معرض حديثه إلى أحد الصحفيين، أوضح شتاينر أن وفي حال لم يتمكن مازيبين من التسابق، فإن الفريق سيتّجه لسائقه الاحتياطي فيتيبالدي ليعوّض الروسي.

فقال: "إذا ما لم يتمكن نيكيتا من القيادة لسبب أو لآخر، فإن الخيار الأول سيكون بييترو".

وأضاف: "لقد تواجد معنا لبضعة أعوام الآن، وسنرى ما سنقوم به لاحقًا. لكن ما أعنيه أن بييترو معنا دومًا لسبب ما. فقد كنا بحاجة لسائق احتياطي العام الماضي، في ظل وجود جائحة كورونا، لذلك هو دومًا معنا".

وتابع: "إنه يعرف الفريق والسيارة، وليس هنالك من هو أفضل من بييترو في الوقت الحالي".

جديرٌ بالذكر أن شتاينر قد أشار خلال المؤتمر الصحفي أن "ليس كل شيء يعتمد علينا في هذا الوضع" فيما يتعلق بمستقبل مازيبين، قائلًا بأن هنالك "حكومات داخلة في تلك المسألة وليس لديّ أية سلطة عليهم".