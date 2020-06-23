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هاس: عدم القيام بتجارب تمهيدية قبل النمسا لن يضر بنا

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هاس: عدم القيام بتجارب تمهيدية قبل النمسا لن يضر بنا
23-06-2020

اعترف غونتير شتاينر أنّ فريقه هاس لن يواجه تراجعًا كبيرًا عبر عدم القيام بتجارب تمهيدية قبل انطلاق موسم الفورمولا واحد المؤجّل من النمسا الشهر المقبل.

مع تسبّب جائحة كورونا في إلغاء السباقات العشرة الأولى من موسم 2020، ينطلق قطار الفورمولا واحد من محطة النمسا مع سباقين على حلبة ريد بُل رينغ في 5 و12 يوليو/تموز.

وستسجّل تلك الجولة أوّل منافسات رسمية في الفورمولا واحد منذ التجارب الشتوية نهاية فبراير/شباط الماضي، في حين آثر عدد من الفرق إجراء تجارب خاصة تحضيرًا لانطلاق الموسم.

وقد أكّد شتاينر مدير هاس أنّ فريقه لن يُجري أيّة تجارب قُبيل جولة النمسا الافتتاحية، قائلًا بأنّ الحظيرة الأمريكية لا تملك القدرة على القيام بذلك.

"لن نقوم بتجارب تحضيرية" أكّد شتاينر ضمن لقاء عبر الفيديو مع وسائل إعلام مختارة منها موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "بالعادة تحتاج إلى إجراء يوم تصوير ترويجي، كما أنّنا لا نملك القدر أو الميزانية لذلك. سائقانا جاهزان لانطلاق الموسم، ولا أعتقد أنّهما بحاجة للكثير من التدريب. من الرائع القيام بذلك، لكنّ التجارب التحضيرية ليست أولوية بالنسبة لنا في الوقت الحالي".

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يُشار إلى أنّ مرسيدس قد أجرت تجارب خاصة ليومين على حلبة سيلفرستون مع سيارة بخصائص 2018 للتدرّب على الإجراءات الاحترازية الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا، مثل التباعد الاجتماعي داخل المرآب.

بالمقابل، أقامت ريسينغ بوينت يوم تصوير ترويجي، بينما تخطط فيراري وألفا تاوري كذلك لإجراء اختبارات مع سياراتها قبل جولة النمسا.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان عدم التدرّب على تلك البروتوكولات الجديدة سيساهم في تراجع هاس خلف منافساتها، أبدى شتاينر ثقته بأنّ الفريق بمقدوره التأقلم وإدراة الوضع.

فقال: "لن أنكر بأنّها ستمثّل أفضلية لمنافسينا، ولكنها ليست كبيرة. فريقنا يعمل ضمن المصنع في بانبري على تجميع السيارة وعليهم اتّباع قوانين التباعد الاجتماعي هناك كذلك، لذلك فأنا لست قلقًا للغاية حيال ذلك الجانب".

وتابع: "سنتدرّب على البروتوكولات الجديدة في المرآب بدلًا من الحلبة. كما أنّ البعض يستخدم ذلك أيضاً كذريعة لإجراء تجارب تحضيرية، والتي ستقوم بها بالتأكيد لضمان جهوزيتك إذا ما كانت لديك الموارد المالية".

واختتم: "كما قلت دومًا، فإنّنا نخاطر بعض الشيء أكثر من غيرنا في هذه الأمور كوني أعلم أنّ لدينا أشخاصًا جيّدين بمقدورهم التعامل مع ذلك. سنبذل أفضل ما بوسعنا لنتواجد في موقع جيّد في النمسا. لست قلقًا حيال ذلك على الإطلاق".

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