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هاس: شوماخر لن يفقد الثقة بعد حادثة جدة

لا يعتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن ميك شوماخر سيفقد أياً من ثقته بعد الحادثة العنيفة التي تعرض لها خلال تصفيات جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى والتي أجبرته على عدم المشاركة في السباق.

هاس: شوماخر لن يفقد الثقة بعد حادثة جدة

خسر شوماخر السيطرة على سيارته خلال القسم الثاني للتصفيات في المنعطف 12 السريع، ما أدى لارتطامه بشكل عنيف بالحاجز، وبالرغم من أنه خرج سليماً لكن السيارة تضررت بشكل هائل.

حيث قال شتاينر: "لا أعتقد أنه سيخسر ثقته بنفسه".

وتابع: "من الواضح أن الهدف الآن هو التقدم لمراكز أعلى من العام الماضي".

وأردف: "أعتقد أن وجود بعض الضغط عليه هذا الموسم أمر جيد. لأنه لا بد من التعلم والتأقلم".

واستكمل: "ذلك جزء من التطور كسائق فورمولا واحد، التعامل مع الضغوطات وإدارة الموقف".

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بالمقابل، يرى شتاينر أنّ تحليل سبب حادثة شوماخر قد يساعده على فهم ما جرى وضمان عدم تضرر ثقته بنفسه.

فقال: "علينا الكلام عما جرى وتحليله، أعتقد أنه بحاجة لذلك".

وأكمل: "أعتقد أنه علينا مقارنة البيانات مع كيفن (ماغنوسن). لنرى إن كان يضغط كثيراً ونرى حالة الإطارات وغير ذلك".

واختتم: "علينا فهم ما جرى ومن ثم حين يعود خلف المقود، فإنه سيستعيد ثقته مجدداً".

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