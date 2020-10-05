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هاس: سيكون من غير الأخلاقي "التخلي" عن فيراري لمجرد مواجهتها للصعوبات هذا الموسم

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هاس: سيكون من غير الأخلاقي "التخلي" عن فيراري لمجرد مواجهتها للصعوبات هذا الموسم

يعتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّه سيكون من غير الأخلاقي أن يُدير فريقه ظهره إلى فيراري ويتخلى عن المصنع الإيطالي، مقابل الانتقال إلى شريك محرّك آخر فقط لمجرد مواجهة الصانع الإيطالي موسمًا صعبًا هذا العام.

منذ وصول هاس إلى الفورمولا واحد في 2016، عمل الفريق عن قُرب مع فيراري، متسلحًا بوحدات طاقة العلامة الإيطالية للزبائن، إلى جانب شرائه أكبر عدد ممكن ضمن نطاق القوانين من الأجزاء من قلعة مارانيللو.

لكنّ تراجع أداء محرك فيراري هذا العام، نتيجة التوجيهات التقنية التي تمّ إصدارها قُبيل الموسم، قد ساهم في تراجع العلامة الأمريكية ضمن الترتيب.

ومع استمرار عقدها مع فيراري حتى نهاية العام المُقبل، وفي ظل انفتاح رينو على ضمّ فرق شركاء جديدة، من الواضح أنّ هاس قد تقيّم فرصًا خارجية أخرى في هذا الجانب.

لكنّ شتاينر في المقابل يرى أنّ انتقالًا فوريًا لشريك آخر، فقط لمجرد أنّ فيراري تواجه موسمًا مخيبًا للآمال، ليس بالأمر الصائب.

فقال: "أنا أؤمن بفكرة الولاء، وكذلك جين (هاس، مالك الفريق). فيراري ساهمت بشكل كبير في وصولنا إلى هنا، وقام بعمل جيّد للغاية في ذلك الجانب. الآن هم يواجهون بعض الصعوبات كما نعلم، ونأمُل أن تكون قصيرة المدى وسيتجاوزون تلك الفترة".

وتابع: "دومًا ما نجحت فيراري في العودة من كبواتها. لذلك أن ننتهز أوّل فرصة وندير ظهرنا إليهم  ونتخلى عنهم عندما نواجه عقبة في الطريق، لهو أمر غير أخلاقي في اعتقادي، كونه من دونهم، ما كنا لنتواجد هنا. دائمًا ما أعود لتلك الحقيقة".

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في المقابل، قال شتاينر أنّ هنالك عددًا من العوامل التي ستحدد مستقبل العلاقة مع فيراري، بما فيها حقيقة أن بعض منشآت الفريق متواجدة في إيطاليا كذلك.

"بالطبّع نحتاج إلى رؤية فرص أخرى كذلك، لكنّ الفرص الأخرى صعبة علينا للغاية حيث أنّ جزءًا من بنيتنا التحتية قائم في إيطاليا" قال شتاينر.

وأكمل: "لذلك نحن بحاجة إلى نقل كل شيء إلى إنجلترا، ولن يكون ذلك مجانيًا".

واختتم: "أفضل حل لنا في الوقت الحالي هو العمل بجد مع فيراري على مستقبل شراكتنا، وألّا نتشتت بأمور أخرى. لكن بأيّ حال من الأحوال، إذا ما رغب مصنّع بخوض محادثات معنا عن تزويدنا بوحدة طاقة مجانية، فسنرحّب بالاستماع له".

جديرٌ بالذكر أنّ شتاينر قد سبق وصرّح بأنّ هاس لم تخض محادثات مع أيّ مصنع محركات آخر حول شراكة مستقبلية، مع إشارة رينو نفسها إلى أنّها لا تضغط مباشرة لإبرام أيّة صفقات جديدة.

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