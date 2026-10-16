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هاس: سرعة رافاييل كامارا حسمت مقعده معنا في الفورمولا 1 وليست علاقته بفيراري

أكد مدير فريق هاس أن سرعة كامارا خلال اختبار بورتيماو كانت "استثنائية".

منشور: 16-10-2026

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رافاييل كامارا وأياو كوماتسو، مدير فريق هاس

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

أكد أياو كوماتسو، مدير فريق هاس، أن اختيار رافاييل كامارا للانضمام إلى الفريق في موسم 2027، متفوقًا على أسماء مثل ليوناردو فورنارولي وريو هيراكاوا، جاء بفضل السرعة والقدرة على التكيف اللتين أظهرهما خلال اختبارات الفريق باستخدام سيارات أقدم.

وفي إطار تقييم السائقين للموسم المقبل، نظّمت هاس سلسلة من التجارب باستخدام سيارة موسم 2025، ضمن برنامج تجارب السيارات السابقة، المعروف اختصارًا باسم "تي بي سي". وشملت قائمة المشاركين كامارا، متصدر بطولة الفورمولا 2 حاليًا، وفورنارولي، حامل اللقب الحالي، إلى جانب السائقين الاحتياطيين هيراكاوا وجاك دوهان.

وخلال اختباره الأول على حلبة بورتيماو، ترك كامارا انطباعًا قويًا لدى مسؤولي هاس بفضل سرعته وقدرته على التعامل مع التغيرات في ظروف الحلبة أثناء التجارب. وأشاد كوماتسو بأداء السائق البرازيلي، واصفًا إياه بأنه "استثنائي" على الحلبة البرتغالية.

وسبق لكوماتسو أن أوضح أن هاس لم يكن بحاجة إلى تفضيل أية أكاديمية للناشئين عند اختيار سائقيه لموسم 2027. لكن التعاقد مع كامارا، إلى جانب التوقعات باستمرار أوليفر بيرمان، يعني أن الفريق سيضم سائقين ناشئين من أكاديمية فيراري في الموسم المقبل.

ومع ذلك، شدد كوماتسو على أن قراره كان سيذهب إلى السائق الأسرع خلال تجارب السيارات السابقة، قائلًا: "كان الأسرع، وهذه إجابة بسيطة للغاية. لقد ترك انطباعًا قويًا بالتأكيد".

وأضاف: "قلت دائمًا إننا سنختار السائقين بناءً على الأداء. وخلال التقييمات، أظهر رافا سرعة وإحساسًا استثنائيين بالسيارة. لذلك كان هذا العامل الحاسم الذي تفوق على كل شيء آخر. تربطنا علاقة جيدة بفيراري، كما تعلمون جميعًا، لكن هذا يعني فقط أن لدينا إمكانية الوصول إلى سائقي أكاديميتها".

وتابع: "عندما شارك أولي في التجارب الحرة الأولى في المكسيك عام 2023، كان ذلك إلى حد كبير بفضل هذه العلاقة. وبعدما أعجبنا بأدائه، منحناه فرصة المشاركة في ست حصص للتجارب الحرة الأولى خلال العام التالي. ثم أتيحت لنا فرصة التعاقد معه لموسم 2025 في العام الماضي. وكان الأمر مشابهًا مع رافا، إذ كنا نتابع تطوره".

وأكمل: "كان أداؤه في التصفيات، مثل ما قدمه في موناكو ومونتريال ضمن الفورمولا 2 هذا العام، مثيرًا للإعجاب للغاية. وقد أتاحت لنا علاقتنا بفيراري فرصة الوصول إلى رافا، لكنه كان ببساطة استثنائيًا خلال اختبار بورتيماو".

أيوا كوماتسو، مدير فريق هاس

الصورة من قبل: صور غيتي

هذا وأوضح كوماتسو أنه لا يشعر بقلق كبير حيال القرار، مضيفًا: "بالطبع، تنطوي كل القرارات على مخاطر، لكننا أردنا التعاقد مع سائق يمتلك سرعة طبيعية وإحساسًا بالسيارة، لأن هذه أمور لا يمكنك تعليمها".

وأردف: "إذا نظرت إلى بعض سباقات الفورمولا 2، فستجد أنه يقدم أحيانًا أداءً جيدًا للغاية، مع إدارة جيدة للإطارات، لكنه لا يفعل ذلك في كل مرة. وفي بعض الأحيان، لا يزال بحاجة إلى تحسين أسلوبه في خوض السباقات. لكنني أعتقد أننا قادرون على العمل معًا لتحسين هذه الجوانب. أما الإحساس بالسيارة، فلا يمكننا تعليمه. وقد كان هذا الإحساس واضحًا للغاية خلال اختبارات بورتيماو، لأن ظروف الحلبة كانت تتغير باستمرار، سواء من حيث درجة حرارة المسار أو الرياح. وإلى جانب ذلك، واجهنا مشكلة في اهتزاز الإطارات".

وأضاف: "واجه مجموعة من الظروف المتغيرة والصعوبات، لكنه تعامل معها بحُسن تقدير كبير، وبهدوء واحترافية. لذلك كان اختيارنا واضحًا".

كما أشار كوماتسو إلى أن مشاركة كامارا المحتملة في إحدى حصص التجارب الحرة الأولى قبل نهاية الموسم الحالي لا تزال غير محسومة، مشيرًا إلى أن الفريق يستطيع اتخاذ القرار في وقت لاحق. بينما أضاف أن الخبرة التي اكتسبها فريق هاس خلال إعداد بيرمان لخوض موسم 2025 ستساعده في التعامل مع كامارا، لكنه شدد على ضرورة التعرف إلى السائق الجديد بصورة أفضل قبل وضع برنامج خاص لتطويره.

فقال: "الوضع مختلف، إذ أتيحت لنا فرصة العمل مع أولي طوال العام من خلال مشاركته في عدة حصص للتجارب الحرة الأولى. نحن لا نعرف رافا بالقدر نفسه الذي كنا نعرف به أولي قبل انطلاق الموسم الكامل. إنها فرصة مثيرة، لكن علينا أولًا التركيز على السائق الذي أمامنا. نحتاج إلى فهم شخصية رافاييل كامارا، ومعرفة الأمور التي تساعده على تقديم أفضل أداء، والجوانب التي يتفوق فيها، وكذلك الأمور التي ينبغي لنا الانتباه إليها. أعتقد أنها ستكون عملية تعلم متبادلة".

واختتم: "لكننا نستمد قدرًا كبيرًا من الثقة من كل ما تعلمناه خلال عملنا مع أولي في موسمه الأول وهذا العام، بهدف تطوير موهبته وتعزيز ثبات مستواه والعمل معًا بصورة أفضل. في الفورمولا 1، عليك الاستفادة من كل فرصة للتعلم من أجل تحسين الوضع. وسننقل إلى رافا جميع الدروس التي تعلمناها مؤخرًا مع أولي. لكن الأولوية القصوى هي فهم رافاييل كامارا بوصفه شخصًا وسائقًا. إنه ناشئ أيضًا، لكنهما شخصان مختلفان".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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